Tartu Veevärk on leidnud kaks võimalikku reostusallikat

Ülenurmel elava Andreas Jäägeri perekond on koju varunud mitmeid liitreid pudelivett, kuna endiselt ei soovita terviseamet keetmata vett selles piirkonnas tarbida. Pudelivee ostmist alustas perekond mai alguses peale seda, kui terve perekond kõhuprobleemidega silmitsi pidi seisma.

"Ülenurme on ainukene koht, kus kassid joovad pudelivett, selles mõttes tundub, et meil läheb siin päris hästi, aga kui nali kõrvale jätta, siis on ikka väga karm selles mõttes, et minu elu ajal ei ole sellist asja olnud, et veega oleks Eestis jama olnud, et jooge pudelivett või keetke vett. Abikaasal siiamaani on kehv olla, et see mõjutas päris palju ja ma arvan, et poeg sai selle üldse vannis käimisest. Alguses ei mõelnud selle peale. Väiksel lapsel ikka ju läheb vett suhu," ütles Jääger.

Neljapäeval avalikuks tulnud viimaste veeproovide tulemused on puhtad, kuid terviseameti sõnul võib seda põhjustada ka asjaolu, et vett puhastatakse praegu klooriga. Nii uurib Tartu Veevärk endiselt põhjuseid, mis võisid vee kvaliteeti halvendada. Neljapäeva keskpäevaks oli veevärgile teada kaks kohta, mis võivad probleemide taga olla. Üks neist Soinaste lasteaia juures.

"Teise kaevamise käigus eile õhtul avastasime sinist paberit, mis tavaliselt on selline toru keevituse jääknäht ja kui see ei saa korralikult välja pestud, siis ta hilisemal perioodil võib kuskile tekitada ummistuse, et see võib küll olla see, mis ebastabiilseks teeb vee kvaliteedi," lausus Tartu Veevärgi juht Toomas Kapp.

Teine leid oli Tähe tööstuspargi alguses, kuhu oli tekkinud omavoliliselt paigaldatud toru.

"Mis tegi ärevaks, et sellel torul on peal kasutamise jäljed ja kui seda toru nüüd valesti kasutada, siis ka siit võib otsida sellist põhjust," lisas Kapp.

Mitmed piirkonna elanikud tunnevad, et ligi kuu aega kestnud probleemi juures ei ole vald teinud piisavalt teavitustööd ja elanikke toetanud.

"Minu teada on valla poolt teavitusi jagatud ainult valla facebooki lehel, seega jääb selgusetuks, kas kõikideni üldse on info jõudnud, kes sotsiaalmeediat ei tarbi ja ma arvan, et joogivee tagamine valla poolt kuidagi toetatud, et praegu on jäetud lootma inimeste enda võimekusele situatsiooniga toime tulla."

Kambja vallavanema sõnul on nad oma tegevuse Tartu Veevärgi ja terviseametiga kooskõlastanud.

"Oleme leppinud kokku, et kommunikatsiooni teeb eelkõige terviseamet ja meie nii Veevärgi kui ka valla poolt edastame nende edastatud teateid. Terviseamet ei ole täna soovitanud seda alternatiivset vee jagamist, mis tähendaks, et me peaks tooma tsisternidega seda vett kohalikele elanikele siia. Sellega kaasnevad pigem muud ohud," ütles Kambja vallavanem Alar Arukuusk.

Millal Veevärk kloorimise lõpetab sõltub terviseameti juhistest. Terviseamet võttis neljapäeval uued veeproovid ja jätkab epidemioloogilise uuringuga.