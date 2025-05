Tallinna uued trollid jõuavad liinile kõige varem järgmise aasta suvel

Kuigi varem on räägitud, et uued trollid jõuavad Tallinna liiklusesse järgmise aasta esimeses pooles, siis tegelikult saab Tallinna Linnatransport need alles juunis kätte ning ka trollitaristu rekonstrueerimistööd siis veel käivad.

Tallinn võttis mullu sügisel trollid käigust ära, sest need olid juba nii kehvas seisus, et poleks tõenäoliselt talve liikluses enam üle elanud. Linnale kuuluv Tallinna Linnatransport (TLT) kuulutas välja hanke uute trollide ostuks ning sõlmis hanke võitnud Škodaga lepingu, mille järgi ostetakse 22 18-meetrist ja 18 12-meetrist trolli ning tulevikus on võimalus osta veel kuni 30 trolli.

Peale lepingu sõlmimist teatas Tallinn, et Škoda toob uued trollid Tallinna tänavatele 2026. aasta esimeses pooles. Praeguse seisuga aasta esimeses pooles uued trollid reisijaid vedama siiski ei hakka.

TLT tehnikadivisjoni juht Toomas Hirve ütles ERR-ile, et trollide saabumise aeg on tarnelepingu järgi 18 kuud peale selle allkirjastamist ehk juuni 2026. "Liinile lähevad uued akutrollid kõik korraga," lausus ta.

Kuivõrd uued trollid suudavad üsna pika maa, 25 kilomeetrit, läbida ilma kontaktliinita, võetakse trollide liinid Tallinna kesklinnast maha. Kontaktvõrk jääb alles Mustamäe teele, Sõpruse puiesteele, Akadeemia teele ja Vilde teele.

Liinid, mis alles jäävad, vahetatakse välja. Osa töödega on juba algust tehtud, osa töid jääb aga järgmisse aastasse.

Ebavajaliku kontaktvõrgu demonteerimine on käinud juba eelmisest aastast ja see töö peaks valmis saama selle aasta lõpuks, ütles Hirve. Tööd aga jätkuvad järgmisel aastal. "Rekonstrueerimistööd on linnaruumis nähtavad 2026. aasta keskpaigast," lausus Hirve.

Olemasolevat kontaktvõrku uuendatakse, mis tähendab 450 kandemasti ja kilomeetreid elektrikaabelliine. "Samuti rajatakse laadimistaristu – suurem laadimiskompleks Kadaka tee bussiparki ning täiendavad laadimispunktid Kaubamaja ja endisesse trollide lõpp-peatusesse Kopli tänava lõpus," ütles Hirve.

TLT koondas mullu üle 100 töökoha

TLT koondas mullu koguni 123 töökohta, vähendades palgafondi nii 1,5 miljonit eurot, selgub ettevõtte majandusaasta aruandest. Osa koondatud töökohtadest olid trollijuhtide ja trollide remontijate omad.

TLT tulu olid mullu 179,4 miljonit eurot ning raamatupidamislik kasum 48 miljonit. Varasid oli ettevõttel mulluse seisuga 314,2 miljonit eurot, töötajaid 2115. Töötajatest 1359 on bussijuhid.

TLT sõlmis mullu ka Eesti ajaloo ühe suurima lepingu: kümneaastane sõitjateveo leping Tallinna transpordiametiga on väärt 1,4 miljardit eurot. Lisaks saadi enda kätte ka Tallinna sotsiaaltransport, selle lepingu väärtuseks on 3,2 miljonit eurot.

Lisaks trollidele on TLT-l plaanis osta 30 gaasibussi, praegu on neid 350. Samuti kuulutatakse sel aastal välja hanked kümne uue trammi ostuks, ütles sel nädalal linnapea Jevgeni Ossinovski. Need trammid peaksid tulevikus hakkama sõitma Liivalaia ja Pelguranna trammiliinil. Tulevikku peaks jääma optsioon veel kümne trammi soetamiseks.

TLT on Eesti suurim ühistranspordiettevõte, millel oli 2024. aasta lõpu seisuga 557 linnaliinibussi ja 59 trammi, millega teenindati 74 bussiliini ning viit trammiliini.