Pärnu uue silla ehitus on lõpusirgel

Pärnu uuel sillal on kõik suuremad ehitustööd tehtud ja ehitusega ollakse lõpusirgel. Tööd on graafikus ja sild avatakse kuu aja pärast. Esialgu kavandatust on silla ehitus läinud mõnevõrra kallimaks.

Pärnu uue silla ehitus on kestnud pea kaks aastat. Sillakaar sai paika eelmise aasta augustis, sügisel ja talvel tööd jätkusid ja nüüd ollakse lõpusirgel.

"Eelmine nädal lõpetasime hüdroisolatsioonitööd, see nädal teostame asfalteerimistöid. Lähinädalatel plaanime paigaldada tänavavalgustuse, dekoratiivvalgustuse, üles panna lõplik liikluskorraldus. Me oleme oma töödega ajagraafikus ja saame kinnitada, et saame silla avada 21. juuni," lausus INF Infra juhatuse liige Robert Sinikas.

"Pärnu linna vaates kõik on hästi, tööd on graafikus, talv on olnud ju ka tavapärasest pehmem, nii et töid on saanud teha. Tänaseks on linnakassast sillaehitusse 26,6 miljonit ja eeldatav lõppmaksumus tuleb 28 miljonit ja väheke peale," sõnas Pärnu abilinnapea Meelis Kukk.

Kogu silla maksumus pidi hanke tulemusena olema 26,7 miljonit eurot. Kuke sõnul läheb silla ehitus kavandatust mõnevõrra kallimaks käibemaksutõusu, ehitushinnaindeksi kasvu ja mõningate lisatööde tõttu. Lõpusirgel on ka silla ühendusteede ehitus, need lähevad maksma üle 12 miljoni euro. Ka siin on mõni objekt nõudnud planeeritust suuremat investeeringut.

"Näiteks Ehitajate teega ristumisel oleme teinud ühe küllalt keerulise tunneli rajatise, seda ka INF Infra on ehitanud ja seal on kallinemine olnud ligi miljon, sest on olnud ka komplitseeritud kommunikatsioonide ümbertõstmine," lisas Kukk.

Pärnu uuest sillast saab Eesti pikima ehk 140 meetrise sildeavaga sild. Linnas käib praegu arutelu uue silla nime üle, pakutud on näiteks nii Rääma silda kui ka Suvesilda.