Musk lubas vähendada valimiskampaaniate rahastamist

Maailma rikkaim inimene ja Donald Trumpi liitlane Elon Musk lubas, et kärbib oma poliitilisi kulutusi. Musk kulutas mullu üle veerand miljardi dollari, et aidata Trumpil võita novembris toimunud USA presidendivalimised.

"Mis puudutab poliitilisi kulutusi, siis ma kavatsen neid tulevikus palju vähem teha. Ma arvan, et olen teinud piisavalt," ütles Musk Kataris toimunud majandusfoorumil.

Musk lubas veel, et jääb vähemalt viieks aastaks Tesla etteotsa. See viitab sellele, et maailma rikkaim inimene keskendub edaspidi pigem oma äriimpeeriumi juhtimisele.

Musk ei pannud poliitiliste kulutuste osas siiski lõplikult ust kinni.

"Kui näen põhjust tulevikus poliitilisi kulutusi teha, siis ma teen seda," ütles Musk.

Trump võitis viimased valimised ning Musk ise hakkas seejärel juhtima USA valitsuse tõhususe osakonda (DOGE).

Muskile kuuluva Tesla müük on aga järsult langenud. Seda peetakse vastureaktsiooniks Muski tegevusele DOGE-is, mis on vallandanud USA riigiametitest tuhandeid töötajaid ning teinud ka muid kärpeid.

Musk teatas juba aprillis, et kavatseb mais oluliselt vähendada oma tööd Trumpi administratsiooni heaks ning kavatseb keskenduda talle kuuluva elektriautode firma Tesla juhtimisele.