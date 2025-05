Kiviselg: Ukraina suudab Venemaa läbimurded ära hoida

"Hinnanguliselt ei ole Vene Föderatsiooni relvajõud suutelised operatiivtasandi läbimurdeks üheski rindelõigus ning Ukraina üksused on ründesurvele edukalt vastu pidanud," rääkis kolonel Kiviselg reedel toimunud iganädalasel briifingul kaitseministeeriumis.

Tema sõnul on Venemaa jätkanud ründetegevusi kõikidel välja kujunenud suundadel ja endistes mahtudes, rünnakute keskmine arv ööpäevas on jäänud sarnaseks eelneva nädalaga ehk püsib tasemel 160 rünnakut ööpäevas.

Kõige aktiivsemalt ründab Venemaa endiselt Donetski oblastis Pokrovski linna ümbruses ja Novopavlivka suunal, kuhu on koondunud pool kõikidest ööpäevastest rünnakutest, rääkis Kiviselg.

Samas rõhutas ta, et vaatamata suurele rünnakute arvule ei ole Vene väed seal piirkonnas eriliselt edenenud ja ukrainlased on suutnud rünnakutele hästi vastu seista.

Donetski oblastis on püsinud Vene ründesurve ka Konstantinovka asula vastu, mida toetavad ka pealetungid Toretski ja Tšassiv Jari suundadelt, tõdes kolonel.

"Viimase nädala jooksul on Vene väed vähesel määral edenenud Pokrovski ja Toretski vahelisel alal, kus kontrollivad kahe asula vahelist teed paarikümne kilomeetri ulatuses. Kuigi territoriaalselt ei ole Vene vägede hõivatud territoorium suur, on nad vallutanud siiski olulise lõigu sellest maanteest. Nii et seal maanteel üksuste liigutamine on mõnel määral häiritud," rääkis kaitseväe luureülem.

Samas ei ole Pokrovski ega Konstantinovka vallutamine lähiajal tõenäoline, kuna seal piirkonnas on ukrainlastel väga head kaitsepositsioonid ja valmisolek tõrjuda jätkuvalt Venemaa rünnakuid, rõhutas Kiviselg.

Kaitseväe luurekesuse ülem viitas ka USA mõttekoja Sõjauuringute Instituut (ISW) analüüsile, et Vene vägede poolt vallutatud alade pind olnud eelmise aasta novembrist kuni tänaseni pidevas langustrendis ning nende hinnangul siis selline trend ka jätkub.

Kommenteerides Venemaa 18. mail korraldatud kõigi aegade suurimat pikamaa droonide rünnakut Ukrainale, milles kasutati 273 Shahed-tüüpi ründe- ja peibutusdrooni, mida on tavapärasest ligi kolm korda rohkem, tõdes Kiviselg, et ukrainlastel õnnestub Vene droone endiselt võrdlemisi efektiivselt tõrjuda.

"Kokkuvõtvalt tuleb tõdeda, et olukord rinnetel on viimastel kuudel, alates selle aasta algusest, püsinud põhimõtteliselt sarnasena. Vene Föderatsioon jätkab pealetungi eesmärgiga Donetski ja Luhanski oblast täies ulatuses oma kontrolli alla saada. [Aga] näeme, et [nende] edenemised on väga väikesed. Vene Föderatsioon kaotab endiselt palju elavjõudu ja Ukraina kaitse on nendele rünnakutele suures osas vastu pidanud," võttis Kiviselg olukorra kokku.

Lisaks rõhutas kaitseväe luurekskuse ülem, et pole näha mingisuguseid tegevusi, et Venemaa oleks valmistumas rahuläbirääkimisteks või mingisugusekski ajutiseks sõjategevuse peatamiseks Ukraina territooriumil.