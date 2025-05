Kõlvart: ainuüksi valimisvõidust võib Tallinnas Keskerakonnale väheks jääda

Rahvusringhäälingu poolt tellitud ja Kantar Emori poolt läbi viidud erakondade populaarsusreitingus on Tallinnas kõige populaarsem Keskerakond 34-protsendise toetusega. Järgnevad Reformierakond, Isamaa ja sotsid, kelle toetus on 14 kuni 16 protsenti

Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart ütles, et ainuüksi valimisvõidust võib Keskerakonna jaoks väheks jääda.

"Me peame võitma nii, et puht matemaatiliselt oleks võimalik teha kellegagi koalitsiooni nii, et vähemalt kolm erakonda – sotsiaaldemokraadid, Reformierakond ja Isamaa – ei teeks koalitsiooni meie vastu," ütles Kõlvart.

Millise erakonnaga võiks Keskerakond pärast valimisi koalitsiooni teha, seda Kõlvart ei öelnud.

Isamaa Tallinna piirkonna esimees Riina Solman Isamaa ütles, et praegune pealinna võimuliit on püsinud ning oluline on see, et kampaania ajal tülli ei pöörataks.

"Ma tahan väga loota, et minnakse kuni valimisteni positiivses meeleolus," lausus ta.

"Ma arvan, et kõik on võimalik. Valimised näitavad, kuhu need hääled langevad ja tähtis on see, kas inimesed tulevad valima ja milline on valimisaktiivsus," leidis Reformierakonna peasekretär Timo Suslov.

Suurematest erakondadest pole oma linnapeakandidaadi nime öelnud Reformierakond ja Isamaa.

Mõlemad erakonnad jätavad ka praegu linnapeakandidaadi nime veel ütlemata. Isamaal on mitu võimalust.

"Üks nendest olen mina, Kindlasti ei saa jätta märkimata, et võib-olla ka Urmas Reinsalu, isegi võib see olla Jüri Ratas. Meil on väga tublid abilinnapead," lausus Solman.

Poliitikud teistest erakondadest pakuvad, et Isamaa linnapeakandidaadiks võib saada Urmas Reinsalu. Reformierakonna kohta räägitakse, et nende linnapeakandidaat võib tulla kas Toompea poliitikute või ministrite seast või hoopis väljastpoolt erakonda.