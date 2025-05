Valitsus tahab motiveerida inimesi teise sambasse pensioni koguma

Värske koalitsioonileppe järgi saaksid pensioni teisest sambast lahkunud taasliituda praegu kehtiva kümne aasta asemel viie aasta möödumisel. Praegu kogudes maksab inimene pensionifondi kaks protsenti palgast, riik lisab tema sotsiaalmaksust neli protsenti.

"Plaan on see, et nii, mis need tingimused praegu on, samamoodi siis saab ka kui see viis aastat saab täis, jälle jätkata," ütles riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Õnne Pillak.

Eesti 200 juht Kristina Kallas ütles, et kuna teisest sambast hakati lahkuma 2021. aastal, saaksid paljud 2026. või 2027. aastal taas pensionit koguma hakata.

"Et 10 kuni 15 aasta pärast oleks inimestel siiski märkimisväärne isiklik teine sammas, sest me teame, et esimese samba jätkusuutlikkus on küsimärgi all, see et see et riik suudaks pensionikasvu hoida ka 10 aasta pärast samas seisus, on ikkagi küsitav," sõnas Kallas.

LHV Varahalduse juhi Vahur Vallistu sõnul ei tohi lühem periood soodustada pensionites väljumist.

"Ma väga loodan, et mitte. Siin valitsusel kindlasti mingi komm ka praegustele kogujatele välja mõelda. Uus tulumaksumäär on 24 protsenti, see võiks ka kahtlemata motiveerida n-ö mitte väljuma," rääkis Vallistu.

Täpsemad tingimused selguvad aasta lõpuks. Veel loob koalitsioon noortele peredele võimaluse, kus teise samba vahendeid saaks kasutada kinnisvaralaenu tagatiseks ehk esimeseks sissemakseks.

"Otsime siin seaduslikku lahendust sellele, et inimesed saaksid pensionisambasse kogunenud raha kasutada sissemakseks, ilma et nad peaksid teisest sambast lahkuma. Teise samba kinni panema, raha välja võtma," ütles Kristina Kallas.

Õnne Pillaku sõnul äsja pensionit koguma hakanutel raha kodulaenu sissemakseks ei piisa, kuid see meede motiveeriks pensionit koguma.

"See, et 30 aastane mõtleb pensioni peale võib tihtipeale tunduda väga kauge mõte. Aga see, et kui ma nüüd investeerin sinna teise sambasse juba praegu ja näiteks 10 kuni 15 aasta pärast saan oma kodusoetamisel seda ka kasutada, siis see võib olla juba palju motiveerivam," lausus Pillak.

Tagatise kord töötakse välja järgmise aasta alguses.

Veel kaalub koalitsioon kinnisvarapensionit, kuid selle vajalikkusele eelneb analüüs, mistõttu see võetakse kolmest pensioni meetmest kasutusele viimasena, ütles Kallas.