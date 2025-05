Combiwood ostis Võrumaa ühe suurima saeveski

Mõned kuud tagasi pani Võrumaal tegutseva ettevõtte AS Toftan rootslasest omanik Karl Hedin saeveski müüki. Selle uueks omanikuks saab puidutööstusgrupp Combiwood Grupp, mis ühendab 12 ettevõtet üle Eesti.

"Tervikuna meie grupp on selline, kes väärindab puitu sisuliselt otsast lõpuni, ilmselgelt toorainele me tahame siin Eestis lisandväärtuse luua, et jätkata seda, mis me oleme grupis teinud. Kuna tegemist on hästi toimiva ettevõttega, kellega me oleme tuttav ja kellega me oleme enne juba 15 aastat koostööd teinud, siis selles mõttes suuri muutusi meil plaanis ei ole," lausus Combiwood Grupi juhatuse esimees Janek Antipin.

Toftani eelmise aasta käive oli ligi 70 miljonit eurot ja kahes tehases töötab 94 inimest ning sellel aastal loodetakse ka käibe kasvu.

"Müügiprotsess on olnud ikkagi pikaajaline. Esimesed märgid ulatuvad juba lausa mõne aasta taha, aga avalikkusele tuli see nähtavaks mõned kuud tagasi. See ootus on olnud pingeline ja väsitav, nüüd on see möödas, see on kindlasti organisatsioonile ka rahustav, meil on selge teadmine, et me saame edasi liikuda ja töö ei jää seisma," rääkis Toftani tegevjuht Martin Arula.

Combiwood Grupp prognoosib, et Toftani kontserni ühendamine aitab tõsta kogu aastakäibe 276 miljoni euroni ning kasvatab töötajate arvu ligikaudu 1000 inimeseni.