Neljapäev tuleb suviselt soe

Homme saavad Eesti kohal kokku nii lääne kui lõuna poolt lähenevad madalrõhuvööndid. Toovad rohkelt niiskust, enam Eesti idatiiba. Seal on ka äikeseoht ja siis on vihmahood tugevad, rahe on ka võimalik. Lääne pool on hoovihmasid hõredamalt ja harvem. Öine miinimum on 10 kraadi ümber, päevane maksimum tõuseb 20 kraadi ümbrusse, rannikul ja sajupilvede all märksa jahedam.

Eeloleval ööl lisandub pilvi. Lääne-Eestis sajab kohati, ida pool laialdaselt vihma ja seal on sadu ka tihedam. Paiguti võib tekkida udu. Tuul rahuneb ning on peale keskööd nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur langeb lääne pool 8 kuni 9 kraadini, ida pool ja rannikul on 12 kuni 15 kraadi piires.

Hommik on ida pool pilvine ja sajab vihma, Lääne-Eestis on taevas ka selgemaid laike. Sajuhooge on üksikuid ja põhiliselt saartel. Tuul on nõrk. Sooja on 10 kuni 15 kraadi.

Päeval on samuti Ida-Eestis pilvkate tihedam ja hoovihma sajab laialdaselt. Pärastlõunal on seal paiguti äikest ja siis on sajuhood tugevad, sekka võib ka rahet tulla. Lääne pool on sajuhooge hõredamalt, aga rannikul on kohati udu. Tuul on nõrk, Lääne-Eestis on pärastlõunal läänekaare tuule iile 11 m/s. Õhutemperatuur on 16 kuni 21, rannikul ja vihmas kuni 15 kraadi.

Reede öösel on maa idatiivas veel vihmahooge, päev on suurema sajuta. Temperatuur on öösel 5-6-st lääne pool 10 kuni 12 kraadini idaservas, päeval sooja 20 ringis.

Laupäev tuleb vihmahoogudega ja on üsna jahe.

Pühapäeva ööks pilved hajuvad. Selge taeva all jahtub õhk alla viie kraadi, maapinnal võib aga 0 ümbrusse langeda, päeval aitab päike õhu mahedamaks muuta.