Elon Musk lahkub USA valitsusest

Maailma rikkaim inimene ja vabariiklaste partei suurrahastaja Elon Musk teatas kolmapäeval, et lahkub USA valitsusest.

Musk kulutas mullu üle veerand miljardi dollari, et aidata Trumpil võita novembris toimunud USA presidendivalimised. Trump võitis viimased valimised ning Musk ise hakkas seejärel juhtima USA valitsuse tõhususe osakonda (DOGE).

Musk teatas juba varem, et kavatseb mais oluliselt vähendada oma tööd Trumpi administratsiooni heaks ning keskenduda oma äriimpeeriumi juhtimisele. Kolmapäeval selgus, et Musk lahkub USA valitsusest.

"Kuna minu plaanitud aeg erivalitsustöötajana lõppeb, siis tahaksin tänada president Donald Trumpi võimaluse eest vähendada riigivarade raiskamist," kirjutas Musk oma sotsiaalmeediaplatvormil X.

Hiljuti kritiseeris Musk aga USA valitsuse plaanitavat maksuseadust. Ta ütles, et on plaanis pettunud, sest see õõnestab tööd, mida ta presidendi jaoks kulude vähendamisel tegi.

Trumpi seaduseelnõu, mis läbis USA esindajatekoja eelmisel nädalal ja liigub nüüd senatisse – pakub ulatuslikke maksuvabastusi ja kulutuste kärpeid ning on tema sisepoliitilise tegevuskava keskpunkt.

Kriitikud hoiatavad aga, et see paisutab riigieelarve puudujääki kümne aasta jooksul kuni 4 triljoni dollari võrra.