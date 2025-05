Siim Kallas: liikumised nimega "vastu" liiguvad ühelt suurobjektilt teisele

Rail Baltic on projekt, mis teeb Eestit suuremaks ja vähendab ka sümboolselt kuulumist Venemaa mõjusfääri, ütles Euroopa Komisjoni endine asepresident ja Eesti endine peaminister Siim Kallas Tallinnas toimunud rahvusvahelisel mobiilsuskonverentsil. Kallas tundis muret, et Eestis annavad tooni rahvaliikumised, kes on püsivalt kõikide suurprojektide vastu.

Kallas, kes Euroopa Liidu transpordivolinikuna Rail Balticu projekti algatas, rääkis, et tal on siiani meeles halvakspanu, millega Rail Balticu loomise võttis vastu Eesti avalikkus. "Loodi Rail Balticu vastane rahvaliikumine, tänaseks on see vaibunud. Valitsused on järjekindlalt viinud ellu Rail Balticu Eesti osa, kuigi sellele on üritatud kõigest jõust ka igasuguseid takistusi püstitada," sõnas Kallas.

"Rahvaliikumised ühisnimega "vastu" liiguvad suuobjektilt teisele. Nursipalu, tselluloositehas, tuulepargid, kanafarm," sõnas Kallas.

Seda kasutavad tema sõnul oskuslikult ära poliitikud, kes kasutavad rahva vastuseisu ära oma poliitilise programmi huvides.

"Suur arenguprojekt muudab elu ja puudutab sageli väga paljusid inimesi. Ja selle vastu õnnestub mobiliseerida teatud hulk inimesi, teatud hulk meediat, see on nagu selline minev kaup ja siis peavad teised olema tugevad, nagu Rail Balticu tegijad," rääkis Kallas.

RB mobiilsuskonverents Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Kallas esitas küsimuse, kelle projekt on Rail Baltic? Ta kurtis, et Euroopast räägitakse skeptikute seas Eestis tihti kolmandas isikus. "Euroopa ei ole meie. Euroopa on nemad, kes ei tee päris nii nagu meie tahaksime. Rail Baltic on siis järelikult justkui nende projekt," lausus Kallas.

Kallase sõnul on Rail Balticu projekti puhul nende takistuste tõttu ka aega kaotatud.

Kallas märkis, et Venemaa tahab endiselt Eestit endale allutada ja Eesti Vene laiusega raudteevõrk on täna osa Venemaa terviklikust raudteevõrgust, millele laieneb ka Venemaa mõjuvõim. "Nende jaoks on Vene raudtee Vene riigi üks sümboolne element. Seetõttu ei ole see vaid küsimus majanduses või infrastruktuuris. Selge on, et Venemaa teeb kõik võimaliku, et selle raudtee ehitamist takistada või aeglustada," lausus Kallas.

Kallas tõdes, et Rail Baltic on kallis suurprojekt, mis ei olegi mõeldud vaeste toetamise sotsiaalprojektina, millest paljudele jagub väike kopikas. "Eesti avalikkuses on neid, kes tahavad, et raudtee oleks odav, pigem tasuta, sõidaks sinka-vonka läbi Eestimaa ja peatuks iga küla juures," sõnas Kallas.

"Paljudel inimestel on illusioon, et üle-euroopaliste suurprojektide, ka meie oma kaitseväe baaside, meie uute tehaste vastu olemine on rahvuslikes huvides," lisas ta.

RB mobiilsuskonverents Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Kallase sõnul takistavad Rail Balticu ehitust Balti riikides nii-nimetatud rahvuslikud huvid, mis asetavad omad huvid kõige ette ja tahavad teiste arvelt kasu lõigata. Kallas rõhutas, et Rail Baltic on Euroopa projekt, mille ellu viimiseks on vältimatu Euroopa Liidu jõuline juhtimine.

"On vaja rusikat, millega põrutamine sunnib kõiki riike tegema seda, mida need riigid on ise kokku leppinud," sõnas Kallas.

"Paljud Eesti liidrid on unistanud piiridest suuremast Eestist. Rail Baltic on just see projekt, mille abil Eesti ulatub piiridest kaugemale ja ühendab meid mitte ainult rööbastega, vaid ka sümboolse tähendusega Euroopaga," ütles Kallas.

"Eesti on suletud. Saada mingid "juhtmed" Eestist välja, on ülimalt strateegilise tähtsusega," rõhutas Kallas.