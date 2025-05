Riigikohus andis õiguse "jõest mereni" hüüdnud meeleavaldajale

Riigikohus leidis, et keskmise mõistliku inimese jaoks pole seost väljendi "jõest mereni" ning rühmituse Hamas vahel ning lõpetas Tallinnas Palestiinat toetaval meeleavaldusel seda väljendit hüüdnud Nasim T.m. Hamedi väärteomenetluse.

Sarnaselt märtsis arutluse all olnud Loore Klõšeiko kassatsioonikaebusele, leidis riigikohus, et sama paragrahvi alusel menetletud Nasim T.m. Hamedi väärteomenetlus tuleb lõpetada ja mõista Eesti vabariigilt Hamedi kasuks välja 4809 eurot 40 senti väärteomenetluse kulude katteks.

Riigikohus andis teada, et kolleegium jäi varasema seisukoha juurde, et 2023. aasta novembris ei seostanud eriteadmisteta keskmiselt informeeritud kõrvaltvaataja ehk keskmine mõistlik inimene Eestis väljendit "jõest mereni" just Hamasi ja selle tegudega. Maakohus ei ole tuvastanud asjaolusid, mis võimaldaksid jõuda vastupidisele järeldusele.

"Kuigi PPA teavitas avaliku koosoleku korraldajaid sümboli sobimatusest Eesti avalikus ruumis, ei kinnita see, et keskmise mõistliku inimese seisukohast oli asjassepuutuv väljend Eestis sümbolina seotud juutide ja Iisraeli riigi vastu toimepandud kuritegudega," teatas riigikohus.

Kohus märkis, et Tartu semiootikutelt tellitud ekspertiisiakt sisaldab küll järeldust, et väljendi "jõest mereni" kasutamine Palestiina toetuseks toimuval meeleavaldusel on üheti mõistetav toetusena inimsusevastase kuriteo ja genotsiidi definitsioonile vastavatele tegudele, kuid eksperdi pädevuses ei ole anda õiguslikku hinnangut koosseisutunnuse olemasolu kohta.

Objektiivse koosseisu tunnuse - rahvusvahelise kuriteoga seotud sümbol - puudumise tõttu ei ole tähendust sellel, et menetlusalune isik teadis või pidi olema teadlik väljendi antisemiitlikust tähendusest, teatas kohus.

Riigikohus leidis muuhulgas, et avaliku esitamise ja näitamise keeld ning selle eest karistamine on põhjendatud vaid sellise sümboli puhul, mis on eksponeerimise hetkel Eestis keskmisele inimesele selgelt seostatav rahvusvahelise kuriteoga ja mida eksponeeritakse rahvusvahelist kuritegu toetaval või õigustaval viisil ning mis võib seetõttu ühiskonda lõhestada, põhjustada ohtu või kahju, näiteks luues toetajaskonda selliste tegude jätkamiseks või tulevaseks toimepanekuks.

Eeltoodust tulenevalt rahuldas kolleegium kassatsiooni, tühistas Harju maakohtu 4. septembri 2024. aasta otsuse ja lõpetas väärteomenetluse.

Riigikohtunik Hannes Kirise jäi kohtuasjas eriarvamusele. "Kolleegiumi enamus on minu hinnangul põhjendamatult alahinnanud keskmist mõistlikku eestimaalast, omistades viimasele harvaesinevalt väheldast arusaamist maailma asjadest ning olematut uudishimu nii mujal kui ka oma kodulinnas toimuva vastu," sõnas Kirise.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) 5. detsembri 2023. a otsusega karistati Nasim T.m. Hamedi karistusseadustiku paragrahv 1511 lõige 1 järgi rahatrahviga 40 trahviühikut ehk 160 eurot.

Otsuse kohaselt karjus menetlusalune isik 5. novembril 2023 Tallinnas Vabaduse väljakul toimunud meeleavaldusel "from the river to the sea" ("jõest mereni"), eksponeerides sellega avalikult inimsusevastase kuriteoga seotud sümbolit seda tegu toetaval või õigustaval viisil.