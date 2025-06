Neeme Väli: ukrainlaste edukas operatsioon näitab Vene luure nõrkust

Ukraina julgeolekuteenistus SBU viis nädalavahetusel läbi suure erioperatsiooni, et hävitada Venemaa pommituslennukeid. SBU andmetel sai Venemaal asuvates õhuväebaasides tabamuse rohkem kui 40 Venemaa pommitajat.

Väli sõnul näitab operatsioon, et Ukraina luure toimib väga kõrgel tasemel.

"See näitab, et võrgustik, mis neil on Venemaal sees, on selline, mis võimaldab selliselt käituda ja selliseid tegevusi teha. Aga teistpidi jälle näitab Vene luuretegevuse nõrkust. Ja see ei ole ju esimene kord," lausus Väli.

Ukrainlaste edukas operatsioon oli Venemaa jaoks väga suur löök, hindas Väli.

"Esiteks see, et ukrainlased suutsid üldse sellise asja korraldada sellises mastaabis. Me räägime ju Venemaa sügavusest ja mitte nii, et need raketid või droonid oleksid lennanud tuhandeid kilomeetreid, vaid et viidi kogu juhtimine Venemaa territooriumile. Teiseks need strateegilised pommitajad, mis hävitati, neid ju väga paljuski kasutati Ukraina enda ründamiseks ja nüüd on neid vahendeid Venemaal lihtsalt vähem," lausus Väli.

"Kolmandaks said pihta ju ka sellised strateegilised pommitajad, mis on võimelised kandma tuumarelva ja on väga oluline osa Venemaa tuumaheidutusest, mis nüüd ka on ju tunduvalt nõrgem. Ja see on Venemaale kindlasti väga halb märk. Ja me räägime miljarditesse ulatuvast kahjust ja et kuidagi sellist kahju kompenseerida Venemaa tänase võimekuse juures – see on üks suur küsimärk," lisas ta.

Väli sõnul ei tasu venelaste õppimisvõimet alahinnata ja ukrainlastel on edaspidi taolisi rünnakuid korraldada kindlasti keerulisem.

"Võib arvata, mingid ülemad (Venemaal) võetakse maha, mingid pead kukuvad ka kindlasti sellega seoses. Aga eks see võimalus on nüüd (ukrainlastel) ära kasutatud ja ma usun, et ukrainlastel midagi analoogset korraldada lähiajal on ilmselt tunduvalt keerulisem. Aga küll nad õpivad ja küll ukrainlased mõtlevad jälle midagi hoopis teistsugust välja, mis samasuguse tõhususega toimib," ütles Väli.