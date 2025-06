Pühapäev tuleb vihmane

Öösel on pilvisus muutlik. Kui enne südaööd sajab hoovihma vaid paiguti, siis pärast südaööd juba mitmel pool. Lõuna- ja Ida-Eestis on sadu kohati tugev ning on äikeseoht. Paiguti võib tekkida ka udu. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, iiliti 12 meetrit sekundis ning plusskraade on 9 kuni 15.

Pühapäeva hommikul on pilvisus muutlik ning mandril sajab mitmel pool vihma. Lõuna- ja Ida-Eestis on sadu paiguti tugev ning on äikeseoht. Tuul puhub valdavalt läänekaarest 2 kuni 8, iiliti 11 meetrit sekundis ning õhusooja on 10 kuni 15 kraadi.

Päev tuleb vahelduva pilvisuse ning kohatiste hoovihmadega. Tuul puhub läänekaarest kiirusega 3 kuni 9, iiliti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on oodata 16 kuni 21, rannikul kohati 12 kuni 15 kraadi.

Õhtul on pilvisus vähene ja vahelduv, kuid paiguti võib ikka hoovihma tulla. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning sooja on õhtul veel 15 kuni 18, rannikul kohati 11 kuni 14 kraadi.