Trump saatis protestide tõttu Los Angelese tänavatele rahvuskaardi

Valge Maja teatel saadeti rahvuskaart Los Angelesse seadusetust maha suruma.

California kuberner Gavin Newsom nimetas presidendi otsust sihilikult ässitavaks.

"President Trump allkirjastas määruse, millega saadetakse 2000 rahvuskaartlast tegelema seadusetusega, millel on lubatud vohada," ütles Valge Maja pressisekretär Karoline Leavitt . "Trumpi administratsioonil on kuritegevuse ja vägivalla suhtes nullsallivus, eriti kui vägivald on suunatud korrakaitsjate vastu, kes üritavad teha oma tööd."