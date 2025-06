Venemaa palkas Aafrika põllumehi šampooni tootma, kuid saatis nad hoopis sõtta

Venemaa kasutab võltsitud töökuulutuste abil Moskvasse meelitatud meeleheitel migrante Ukrainas sõdiva armee mehitamiseks. Suures mahus migrantidest naisi satub tööle ka sõjatööstustehastesse, mis on Ukraina droonirünnakute sihtmärgid, kirjutab The Telegraph .

Ukrainlaste kätte vangi langenud, Kamerunist pärit Jean Onana rääkis ülekuulajatele, et ta oli Lääne-Aafrika riigi pealinnas Yaoundés elades töötu ning vaevles oma naise ja kolme väikese lapse ülalpidamisega. Selle tõttu haaras ta kinni võimalusest teenida korralikku palka.

Töökuulutus Venemaa šampoonivabrikus nägi välja just see, mida Onana vajas.

36-aastane mees kogus piletiraha ja lendas märtsis Moskvasse, liitudes paljude noorte aafriklastega, kes tulevad Venemaale õppima või tööd otsima. Kuid see reis ei pakkunud lahendust tema rahamuredele, vaid paiskas ta hoopis Ukraina idarinde sõjakeerisesse.

Onana oli vaevu Moskvasse kohale jõudnud, kui ta koos kümne teise Bangladeshist, Kamerunist, Zimbabwest ja Ghanast pärit inimesega kinni peeti. Meestele öeldi, et nad ei saa lubatud tööd ja neile pakuti selle asemel üheaastast lepingut, et liituda Venemaa sõjaväega ja teenida president Vladimir Putini alustatud Ukraina sõja rindel.

Onana on vaid üks hinnanguliselt sadadest või isegi tuhandetest aafriklastest, kes on leidnud end rindel võitlemas, märgib väljaanne. Veelgi enam on värvatud Aafrikast pärit inimesi Vene sõjatehastesse.

Onanale lubati korralikku palka ja talle avaldati survet lepingule alla kirjutada. Seejärel anti talle viis nädalat väljaõpet Rostovis ja Luhanskis. Tema väljaõppeüksuses oli veel umbes 10 välismaalast Bangladeshist, Zimbabwest ja Brasiiliast.

Treeningu ajal sai ta koju helistada, aga teel rindele võeti talt telefon ja dokumendid ära.

Tema sõjaväekarjäär lõppes kiirelt. Talle ja kaheksale teisele mehele anti mai alguses käsk rindel asuvasse punkrisse asuda. Punkrit aga pommitati ja kõik peale Onana, kes lamas kuus päeva haavatuna rusudes, tapeti. Lõpuks õnnestus tal punkrist välja pääseda ja peagi sattus ta ukrainlaste kätte vangi.

USA mõttekoja Centre for Strategic and International Studies eelmisel nädalal avaldatud teate kohaselt on Ukraina sõjas tapetud või haavata saanud ligi miljon Vene sõdurit.

Venemaa otsib suurte kaotustega sõjas toimetulekuks uusi värvatuid ja sunnib teenistusse ka aafriklasi ja teisi arengumaadest pärit elanikke.

Kuigi enamik armeesse värvatutest on endiselt vaestest oludest pärit venelased, on lakkamatu vajadus uue tööjõu järele ajendanud Venemaad värbama sõdureid ka mujalt. Põhja-Korea on Venemaale saatnud juba vähemalt 10 000 sõdurit.

The Telegraphi nähtud aruannete ja luureandmete kohaselt on aafriklasi meelitatud rahaga, petetud või sunnitud lepinguid allkirjastama.

Kameruni valitsus on omalt poolt mures sõdurite arvu pärast, kes deserteeruvad riigi armeest ja suunduvad hoopis Venemaale. Riik karmistas märtsis sõjaväelaste lahkumise piiranguid riigist.

Paljud Aafrikast värvatud pole kodumaale naasnud ja on langenud hoopis Vene enesetapjaliku jalaväetaktika ohvriks. Vene väed kaotavad iga päev keskmiselt üle 1100 mehe ja seda vaid väikeste territoriaalsete võitude nimel.

Üks Kameruni sotsiaalmeedia nekroloogide kokkuvõte näitab, et Ukraina sõjas on hukkunud juba üle 60 Kamerunist pärit mehe.

Hiljuti vangi võetud 25-aastane Senegalist pärit aafriklane Malik Diop rääkis Ukraina sõjaväele antud intervjuus, et oli Venemaal õppimas, kui kohtas kaubanduskeskuses värbajaid. Talle öeldi, et ta saab registreeruda nõusid pesema Luhanskis, eemal rindejoonest, tasuga 5700 dollarit kuus.

Kõigest nädal hiljem anti talle aga relv, granaadid ja kiiver ning ta sõidutati Toretski lähedale rindele. Meenutades rindel toimunut, ütles ta: "Nägime metsas surnuid. Palju surnuid erinevates hoonetes. See mõjutas mind tugevalt."

Niipea kui võimalik, viskas ta sõdurivormi ja relvad minema ning deserteerus. Pärast kahepäevast kõndimist langes ta ukrainlaste kätte vangi.

"Russians ruined my life. They destroyed my plans, my future. And all this happened because of the military contract I signed with Russia."



Malik Diop is a citizen of Senegal. He planned to work as a cook in the Russian army, but ended up in the Toretsk direction, Donetsk… pic.twitter.com/YtnikvR2gL — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 5, 2025

Paljudel aga nii hästi ei lähe.

Kameruni sotsiaalmeedia kanalites on viimastel kuudel nähtud palju postitusi inimestelt, kes otsivad teavet sugulaste kohta, kes liitusid Vene sõjaväega ja seejärel lähedastega suhtlemise lõpetasid. Sõnumitele on sageli lisatud fotosid Vene vormiriietuses Aafrika meestest.

"Mu sõber läks Venemaale, et liituda Vene armeega, ja peaaegu neli kuud pole me temast midagi kuulnud," seisis ühes postituses. "Me tahaksime teada, kas ta on elus või surnud."

Mõnda postitust on aga värskendatud ja kadunud sugulase surma kinnitatud. Üks silmapaistev kanal hindas postituste järgi, et tapetud on vähemalt 67 kamerunlast.

Postitustes teatati ka Venemaale suundunud sugulaste kinnipidamistest lennujaamades ja sunniviisilistest sõjaväelepingute allkirjastamistest.

Kameruni armees teeniva reamehe põhipalk on umbes 80 eurot kuus, samas kui Venemaa pakub Kamerunist värvatutele väidetavalt umbes 1800 euro väärtuses palka. Ühes hiljutises sotsiaalmeediapostituses hoidis Kameruni sõdur üleval oma palgalipikut ja ütles: "Siin on põhjus, miks me eelistame Venemaal surra."

Pretorias asuva mõttekoja Institute of Security Studies jaoks teemat uurinud Raoul Sumo Tayo ütles: "Nad ütlevad, et neil on parem minna võitlema sinna, kus teenivad piisavalt raha, et oma peredele midagi säästa."

"Ma ei arva, et asi on Venemaa toetamises, vaid pigem selles, mida nad teenivad," lisas Tayo.

Venemaa poolt värvatud aafriklased ei võitle ainult rindel.

Eelmisel kuul avaldas rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastane ülemaailmne ühing, et Vene firma värbas sadu noori välismaa naisi, peamiselt Aafrikast, droonide tootmiseks. Naised värvati tööle Alabuga erimajandustsoonis asuvas Jelabuga droonitehases. Neile lubati head palka ja õppimisvõimalusi. Aruandes öeldi, et neile ei räägitud töö olemusest ega sellest, et tehas on sõjaline sihtmärk.

Teadete kohaselt said mitu tehases töötavat Aafrikast pärit töötajat 2024. aasta aprillis Ukraina droonirünnakus haavata.