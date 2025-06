Juulis saavad maksuteated vahepeal kasutuseta olnud sõidukite omanikud

Sellistele sõidukitele arvutab MTA aastamaksu proportsionaalselt liiklusregistri kandele järgnevast päevast kuni aasta lõpuni.

"Näiteks, kui sõiduk kustutati ajutiselt liiklusregistrist 25. detsembril 2024 ja registrikanne taastati 20. jaanuaril 2025, siis mootorsõidukimaksu ei arvutata sõidukile mitte kogu kalendriaasta, vaid 20 päeva vähema aja eest. Maks arvutatakse sõidukile 21. jaanuarist kuni aasta lõpuni," sõnas MTA tulumaksu osakonna juhataja Madis Laas.

Transpordiameti liiklusteenistuse direktor Joel Jesse juhtis tähelepanu, et kui sõiduk on ajutiselt kustutatud ja seda ei soovita veel kasutusele võtta, siis tuleb sõiduki ajutist kustutamist pikendada enne, kui see jõuab lõppeda.

"Kui ajutine kustutamine määratud tähtajal lõpeb ja seda ei ole eelnevalt pikendatud, siis MTA edastab registrikande taastumise päevale järgnevast päevast proportsionaalse maksuteate maksustamise perioodi eest, mis on jäänud aasta lõpuni. Oma sõiduki andmete kontrolli ja ajutise kustutamise pikendamist saab teha transpordiameti e-teeninduses," ütles ameti liiklusteenistuse direktor Joel Jesse.

Pärast 15. juulit väljastatakse taastunud liiklusregistri kandega sõiduki omanikule või vastutavale kasutajale aastamaksu maksuteade 15 tööpäeva jooksul ja maks tuleb tasuda 15. detsembriks. Kui 2025. aastal sõiduk uuesti ajutiselt kustutatakse või registrikanne peatatakse, siis seaduse järgi see maksusumma suurust ei muuda ning maksu ei tagastata.

Transpordiameti hallatavat registreerimistasu on alates 1. juulist võimalik teatud tingimustel osaliselt tagasi taotleda. Seda juhul, kui sõiduki eest on registreerimistasu makstud, sõiduk on hiljem Eestist välismaale müüdud ning see on Eesti liiklusregistrist kustutatud.

Registreerimistasu osalise tagastamise taotlusi saab transpordiametile esitada 60 päeva jooksul alates sõiduki liiklusregistrist kustutamise päevast. Kui taotlust 60 päeva jooksul ei esitata, siis hiljem pole võimalik konkreetse sõiduki puhul registreerimistasu osalist tagastamist taotleda. Alla 300 euro suurust registreerimistasu ei tagastata.

"2025. aasta esimesel poolaastal registrist kustutatud sõidukite puhul algab 60-päevane tähtaja arvestus alates 1. juulist 2025. Tagastatav summa laekub taotleja määratud pangakontole üldjuhul viie tööpäeva jooksul," selgitas Joel Jesse.