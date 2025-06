Izmailova palub andmekaitsel uurida Soraineni võrdõiguse eelnõu salastamist

Riigikogu liige ja sotsiaaldemokraat Züleyxa Izmailova pöördus avaldusega andmekaitseinspektsiooni, et viimane uuriks, kas justiits- ja digiministeerium käitus õigesti, kui salastas advokaadibüroolt Sorainen tellitud soolise võrdsuse ja võrdsete võimaluste seaduse eelnõu kavandi.

Möödunud aasta novembris selgus, et justiits- ja digiministeerium oli 16 000 euro eest tellinud advokaadibüroolt Sorainan võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse (SVVVS) ühendamise eelnõu. Samas võrdõiguse teemadega tegelevad asutused ei teadnud sellest midagi ja neile ka seadust ei näidatud.

Poole aasta jooksul eelnõu avalikuks saanud ei ole, ei ole sellega ka muid avalikke arenguid. Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Christian Veske ütles, et ta on küll mitu korda seda edutult küsinud ja nüüd tunduks veider seda veel küsida.

Nüüd kirjutas riigikogu liige Züleyxa Izmailova andmekaitse inspektsiooni, et kas ministeerium tohib ikka eelnõu kavandit salajas hoida, et äkki tuleks see ikkagi avalikustada kui ministeeriumi tellitud analüüs või uuring.

Veske ütles, et ka tema hinnangul oleks viisakas tema päringutele teada anda. Seda enam, et asjaga edasi liigutud ei ole ja tegelikult on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis töös kahe Euroopa Liidu võrdõigusega seotud direktiivi ülevõtmine, mis osaliselt pidid eelnõus olema.

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ütles, et tal on kindlasti plaan asjaga edasi minna ja ta ootab kohtumist võrdsuspoliitika eest vastutava majandus- ja tööstusministri Erkki Keldoga. "Et kuidas üldse edasi. Tegusad ministrid, jube keeruline on olnud aega leida," märkis Pakosta.

"Aga praegu käib just vabariigi valitsuse tegevusprogrammi tegemine, selle pealt tehakse uued tööplaanid. Mul on tahtmine see kindlasti ära teha, võitlesin kahe eelnõu kokkupanemise eest juba võrdõigusvolinikuna," ütles Pakosta.