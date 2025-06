Neljapäev tuleb taas vihmane

Eelolev öö on Eestis paljudes kohtades vihmane. Mandri sisealadel on udu. Ida-Eestis puhub mõõdukas tuul idakaarest, sisealadel on tuul muutlik ja nõrk, saartel ja läänerannikul tugevneb loodetuul 5-11, puhanguti 15 m/s. Sooja on 8 kuni 12 kraadi.

Hommik on mitmel pool vihmane. Mandril puhub tuul idakaarest 2-8, saartel ja läänerannikul loodest 5-11, puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 9 kuni 12 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma. Mõõdukas tuul pöördub põhjakaarde, saartel ja läänerannikul tõusevad loode- ja põhjatuule iilid 20 m/s. Sooja on 11 kuni 16, Ida-Eestis isegi et 18 kraadi.

Õhtu on muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11, saartel ja läänerannikul kuni 15 m/s. Sooja on 11 kuni 16 kraadi.

Reedel koonduvad vihmahood Eesti idaserva ning nädalavahetus võib tulla lausa sajuta. Öisel ajal on sooja 10 kraadi ümber, päevamaksimumid tõusevad reedel 20 kraadini, laupäeval ja pühapäeval ka kõrgemale, samas mere ääres on mõnel pool sooja vähem kui 15 kraadi. Uus nädal algab samuti suviselt soojalt, mõnel pool võib ka hoovihma tulla.