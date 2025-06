Stoicescu USA Ukraina abi vähendamisest: Venemaa võitleb lõpuni

USA kaitseminister Pete Hegseth ütles eile kongressis kuulamisel, et järgmises kaitse-eelarves väheneb Ukraina sõjalise abi rahastamine. Ta lisas, et see on mõlema võitleva poole ja USA huvides. Selliseid ühtseid huvisid pole olemas, ütlevad eksperdid.

Demokraadist New Yorki kongresmen Joe Morelle küsis kaitseminister Pete Hegseth'ilt, kas USA valitsus küsib järgmiseks aastaks raha Ukraina sõjaliseks abistamiseks. Minister vastas, et seda eelarvet kärbitakse.

"Tuleb vähendatud eelarve. Nagu te teate, praegusel valitsusel on hoopis teistsugune suhtumine sellesse konflikti. Meie usume, et läbirääkimistel saavutatud rahu on mõlemate poolte ja meie riigi huvides," ütles Hegseth.

Misasi on aga rahulik lahendus mõlemale osapoolele ja USA valitsusele? Trumpi administratsioon pole seda siiani leidnud.

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu ütles, et Venemaa püüab kõigile näidata ja ka Ukrainale, et ta võitleb lõpuni. "Ja tema ei lepi mitte millegi vähemaga kui võiduga - ehk Ukraina ja sisuliselt lääne kapitulatsiooniga," sõnas Stoicescu.

Samuti riigikaitsekomisjoni kuuluv kindralmajor reservis Meelis Kiili ütles, et Ukrainlastel on selg vastu seina. "Nendel on see ellujäämise küsimus. Venemaal on režiimi ellujäämise küsimus," sõnas Kiili.

Ukraina ja USA maavarade lepe võimaldab ameeriklastel Ukrainale sõjavarustust müüa, kui ameeriklased tahavad. Praegu pole aga selge, kas nende rahu tähendab ukrainlaste ellujäämist või Putini režiimi ellujäämist või veel midagi kolmandat.