Raudtee remonditööd on mitmes kohas segamini löönud ka bussiliikluse

Eesti Raudtee suutmatus remonditöödest varakult teavitada on mitmel pool Eestis löönud segi bussiliikluse, sest paljudes kohtades on bussigraafikud sätitud paika rongide sõiduplaani järgi. Rongigraafikuid tuleb remonttööde tõttu ringi teha sisuliselt üleöö.

Raudteeremont mitmel pool Eestis segi löönud bussiliikluse, sest paljudes kohtades on bussi ja rongi sõidugraafikud ühildatud, et oleks võimalikult mugav ümber istuda. Kui raudteeremondi tõttu tuleb rongiaegu muuta, siis hiljaks jäänud teavitamise tõttu jääb nii mõnelgi reisijal rongilt maha astudes üle vaid lahkuva bussi tagatulesid vaadata.

"Probleem ongi selles, et me saame info liiga hilja ja me ei jõua nii ruttu neid asju ringi teha. Seal on vaja ju liinigraafikud ringi teha, seal on vaja vedajal logistika teha ringi, see võtab aega. Aga kui tuleb (info) paar päeva ette, siis paraku on nii," lausus Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse juht Andrus Nilisk.

Nii näiteks said ühistranspordikeskused 19. mail kehtima hakkavast rongide sõiduplaanist teada alles 14. mail. Seetõttu Lääne-Virumaal osa ühendusi katkes, Järvamaal ja Kagu-Eestis suudeti säilitada vaid kõige olulisemad ümberistumised.

"Me peame inimesi jõudma ka teavitada. Selleks et inimene teaks asja, peaks teda vähemalt nädal aega ette teavitama, seal ei jäänud mingit teavitusaega," ütles Nilisk.

Niliski sõnul tuleb arvestada ka sellega, et bussigraafiku muudatus puudutab kõiki selle liini kasutajaid, mitte ainult rongile minejaid, vaid ka sealt tulijaid.

Kagu ühistranspordikeskuse juhataja Sander Saare ütles oma vastuses, et tegu on probleemide puntraga, rongide sõiduplaan on ebastabiilne, muudatused võivad kehtida vaid osal nädalapäevadel ja teavitamisaeg on lühike. Näiteks on teada, et uus muudatus rakendub juba 9. juunil, kuid 29. mai seisuga ei ole vastavat graafikut veel avaldatud.

Eesti Raudtee kommertsjuht Arthur Raichmann tunnistas, et nad jäävad muudatustest teavitamisega hiljaks ja sellel on mitu põhjust.

"Üks (põhjus) on see, kui satuvad kokku väga paljud erinevad ehitusprojektid ühte kitsasse perioodi, siis selle info konsolideerimine ja osapooltega läbirääkimine võtab küllaltki kaua aega," nentis ta.

Iga liikluskatkestuse jaoks tuleb teha eraldi variantgraafik, mis lisaks Elronile tuleb kooskõlastada ka kaubavedajatega.

"Sellises olukorras sa oled kahe halva valiku vahel – kas pakkuda natuke pikemaajalist stabiilsust või hakkida liiklusgraafik hästi lühikesteks juppideks, mis on samamoodi hästi halb ja me oleme siiani püüdnud teha neid pikemaid perioode," lausus Raichmann.

Regionaalministeerium saatis sel teisipäeval Eesti Raudteele märgukirja, et sõiduplaanide muudatustest tuleb teavitada vähemalt üks kuu varem.

"Eelkõige kutsuks Eesti Raudteed üles – see on planeerimise küsimus –, et nad oma tegevust planeerides arvestaksid, et kõik teised vedajad on nendega seotud," ütles regionaalministeeriumi ühistranspordiosakonna juhataja Andres Ruubas.

Praegu puudub ministeeriumil võimalus Eesti Raudteed remonttöödest liiga lühikese etteteatamise eest korrale kutsuda.