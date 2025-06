Ossinovski Perele lasteaia kohatasust: asju võiks teha korrektselt

Jevgeni Ossinovski rääkis linnavalitsuse pressikonverentsil, et usaldus koalitsioonipartnerite vahel on saanud kannatada. "Minu, Isamaa, Eesti 200 soov, aga ka kinnitatult Reformierakonna soov on olnud seda usaldust taastada, leida lahendus probleemidele, et oleks võimalik ühiselt edasi minna," ütles Ossinovski.

Ossinovski sõnul jätkavad koalitsioonipartnerid lahenduse otsimist ka teisipäeval.

"Niikaua kuni on arusaam, et kõik neli partnerit soovivad koostööd teha, ei soovi Keskerakonna naasmist linnavalitsusse, niikaua on võimalik kõikides üksikküsimustes, on see lasteaia kohatasu küsimus, ka teised teemad, mis teistele partneritele on tähtsad, kokkuleppele jõuda. Kui see vundament on paigas siis nende üksikküsimuste pärast see võimuliit kindlasti laiali ei lähe," lausus Ossinovski.

"Hiljemalt selleks neljapäevaks, kui volikogu istung algab, on meil loodetavasti see kokkulepe sõlmitud ja koalitsioon saab edasi liikuda nende teemade ja sisuliste aruteludega, mis linnavalitsusel veel ees seisavad," lisas linnapea.

Tallinna linnavalitsuse pressikonverents Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Järvan ja Jašin rääkisid Keskerakonnaga seotud ohtudest

Isamaad esindav abilinnapea Kristjan Järvan ütles, et Keskerakond paneks ohtu eestimeelsuse Tallinna linnavalitsuses.

"Isamaa seisukoht on see, et see eestikeelne ja eestimeelne koalitsioon, mis meil on, on Tallinnale vajalik, ja tõesti on vajalik, ka demokraatiale on vajalik. Meie siiralt loodame ja pingutame omaltpoolt, et see eestimeelne koalitsioon jätkaks," sõnas Järvan

Eesti 200 abilinnapea Aleksei Jašin pidas Keskerakonna puhul ohuks korruptsiooni.

"Eesti 200 ilmselgelt on lahendustele orienteeritud, sest korruptsiooni tagasitulek on kõige hullem, mis saab Tallinnaga juhtuda. Ja me loeme iga päev lehest, et jälle uus teema on üleval, kuskil jälle vanad asjad tulevad välja, mis oli Keskerakonna ajast jäänud. Ilmselgelt Eesti 200 ei soovi seda," ütles Jašin.

Pere: me ei taha otsustamist edasi lükata

Pärtel-Peeter Pere meenutas, et Reformierakond on lasteaia kohatasu kaotamist Tallinnas soovinud juba aastast 2017.

"Me oleme sellele lähemal kui eales varem. Väga kahju, et see asi on läinud sedavõrd avalikuks, teravaks ja seiklusrikkaks meedias. See ei ole kordagi olnud meie taotlus. Meil on üle 48 tunni veel aega, küll me jõuame kokkuleppele, mina sellesse usun. Eile rahanduskomisjon Tallinna linnavolikogus ju hääletas selle punkti poolt ja ka Reformierakond hääletas lisaeelarve poolt. Ma olen kindel, et me jõuame siin kolleegidega kokkuleppele selles küsimuses. Me ei taha lisaeelarve tegu lükata edasi suvesse ega ka sügisesse. Me ei taha, et see jääb ära. Tallinna lisaeelarves on vajalikke asju teisigi. Need asjad ei tohi ära jääda, need asjad ei tohi edasi lükkuda. Me soovime saada kokkuleppele ja ma usun, et me saamegi kokkuleppele," rääkis Pere.

Tallinna linnavalitsuse pressikonverents Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Pere kinnitas, et ei tema ega ka Reformierakond ei soovi Keskerakonda Tallinnas võimu juurde tagasi tuua. "Ei ole minu partei kitsas, erakondlikus huvis mitte kuidagi aidata Mihhail Kõlvart tagasi linnapeatoolile, ega ka mingis muus formaadis, mis on siin ajakirjanduses spekuleeritud, et äkki on kuidagi keegi hoopis volikogu esimees ja keegi teine linnapea. Ei. Ma kirjutan alla nendele asjadele, mida kolleegid ütlesid. Korruptsioon, see on halb, punkt. Selle väljajuurimisega me oleme tegelenud edukalt, punkt. Ja see töö jätkub, meil on veel palju teha," lausus Pere.

Ossinovski: muudatusettepaneku kõrvale on vaja määrust

Ossinovski ütles vastuseks Perele, et teda ja Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda ei ole vaja veenda selles, et alusharidus võiks olla tasuta. "See on sotsiaaldemokraatide programmiline seisukoht olnud nii kohalikel valimistel kui ka üleriigilistel valimistel ja me taotleme seda riigikogus, et see tõesti juhtuks üleriigiliselt. Ja loodetavasti ka seal Reformierakond seda initsiatiivi toetab. See oli kerge irooniaga paraku," ütles Ossinovski.

Ta rõhutas, et Tallinnas reaalselt lasteaia kohatasu muutmiseks oleks vaja selle muutmise määrust.

"Kui toetada seda muudatusettepanekut, siis Tallinna lasteaiatasuga ei juhtu mitte midagi. Kuna tegemist ei ole mitte lasteaia kohatasu muutmise määrusega, vaid eelarvega, kus nähakse ette tulusid ja kulusid. Aga seda määrust, misiganes see rahaline summa on, on vaja ja seda on vaja ka tehniliselt ja sisuliselt läbi mõelda," sõnas Ossinovski.

"Üks teema, mida tasuta lasteaia puhul on lasteaiad ja ka spetsialistid välja toonud, on see, et kui lasteaed on tasuta, siis kuidas vältida seda, et need pered, kes kasutavad lasteaia kohta, soovivad seda kasutada näiteks ainult üks kord nädalas, ei paneks end sinna kirja, mille tulemusena kõikide teiste perede ligipääs lasteaia teenusele halveneb, kuna võtavad kohad ära need, kes põhikohaga seda ei vaja," rääkis Ossinovski.

Tallinna linnavalitsuse pressikonverents Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Õpetussõnad Reformierakonnale

Samuti rõhutas Ossinovski, et praeguse lisaeelarve kontekstis selle muudatusettepanekuga nähakse ette, et lasteaia kohatasu kaob Tallinna linnas 1. septembrist kuni 31. detsembrini. "Noh, valimisteks on sellest piisavalt, aga kui me tegelikult soovime seda sammu astuda, siis loomulikult me saame aru, et see peab kehtima ka järgmisel, ülejärgmisel aastal. See on põhimõtteline muudatus ja selleks on vaja näha ette rahaline ressurss mitte ainult neljaks kuuks, vaid näha ette see ka pikaajaliselt eelarvestrateegia vaates, see on üheksa miljonit järgmisel aastal. Ja see on vaja katta reaalselt rahaga," lausus ta.

"Natuke naljakas, et sotsiaaldemokraat peab seda Reformierakonna liikmetele meelde tuletama, aga teen seda meeleldi," ironiseeris Ossinovski.

"Vastavalt kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusele peab kohaliku omavalitsuse tegevustulem olema positiivne, ehk siis püsitulud peavad ületama püsikulud. Ja kui me vähendame oma püsitulusid üheksa miljoni euro võrra lasteaia kohatasu kaotamisega, siis me peame, kas need asendama teiste püsituludega samas mahus või vähendama kuskil püsikulusid. Ei ole võimalik lasteaia kohatasu vähendamist, ükskõik, mis summas, katta ühekordsete kulude ära jätmisega, nagu praegu on muudatusettepanekutes ette pandud. Me peame leidma tegeliku finantsiliselt vastutustundliku lahenduse," ütles Ossinovski.

"Ma saan aru, et see võib-olla ei kuulu volikogu liikmete esimeste prioriteetide hulka. Aga linna valitsev koalitsioon peab loomulikult käituma finantsiliselt vastutustundlikult," lisas ta veel.

Ettepanek otsuse edasi lükkamiseks

Ossinovski märkis, et seetõttu on sotsid teinud ettepaneku vastavad küsimused spetsialistidega, finantsiliselt kaetuna läbi arutada, kokku leppida ja kui nendele küsimustele on vastused olemas, siis tuua linnavolikokku hääletusele.

"Täna neid vastuseid ei ole ja on selge, et lähima päeva jooksul neid vastuseid ei leita. Kui on nii hilises etapis tuldud nende ideedega, millega me praegu tegeleme, siis on loomulikult oluline, et see eeltöö tehakse ära korrektselt. Ja kuna poliitiline intensioon on, et lasteaia kohatasu muutuks alates 1. septembrist, siis absoluutselt mitte mingit vahet ei ole, kas see otsus võetakse vastu 20. juunil või 21. juulil," sõnas Ossinovski.

"Sel neljapäeval ka formaalselt ei otsusta linnavolikogu lasteaia kohatasu suurust. Seda ei ole täna päevakorras. Ja sellest tulenevalt meie üleskutse partneritele on, et arutame selle asja päriselt läbi, loome adekvaatse finantsplaani, arutame koos haridusametiga läbi kõik nüansid, et 1. septembrist ei juhtuks niimoodi, et lapsed ei saa lasteaeda, ja siis teeme vastavaid otsuseid," ütles Ossinovski.

Pere: pärast otsust saab otsida katteallikaid

Pere sõnul on ta Ossinovskiga nõus, ent kõigepealt tuleks teha ära otsus ja siis hakata katteallikaid otsima. Ta lisas, et Reformierakond ei soovi sellega enam oodata.

"Meie seisukoht on, et me peame tegema selle otsuse ära ja siis hakkab see rong liikuma. Neljapäeval võtame selle rahastusotsuse vastu, volikogu eelnõu otsus on meile käsulauaks ja siis reedel tuleme tööle ja hakkame seda instrumenti treima," ütles Pere.

Sellele reageeris uuesti Ossinovski, öeldes, et otsus tuleks teha korrektselt.

"Ma ei öelnud, et tuleks seda hiljem teha, küsimus on selles, et partnerite soov on see, et kohatasu muutuks 1. septembrist. /.../ Küsimus ei ole selles, millal muuta, selles osas ma arvan, et meil on kokkuleppele jõudmine suhteliselt lihtne. Pigem on see, et asju võiks teha korrektselt, üksteisest lugupidavalt ja kokkulepetest kinni pidades ja tõesti nii, et ka tegelik eeltöö on tehtud," sõnas Ossinovski.

Tallinna linnavalitsuse pressikonverents Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Kriis pealinna võimuliidus puhkes eelmisel esmaspäeval, kui Reformierakond teatas hommikul kell 6.30 ajakirjandusele, et esitab lisaeelarvesse ettepaneku kaotada pealinnas lasteaia kohatasu. Koalitsioonipartnerite tuge sellele plaanile ei olnud. Küll aga tuli 7.53 samasuguse ettepanekuga välja opositsioonis olev Keskerakond.

Terve nädala käis võimuliidu parteide vahel terav arvamuste vahetamine, kus ühel pool olid SDE, Isamaa ja Eesti 200 ning neile oponeeris Reformierakond. Kolmik süüdistas Reformierakonda kokkumängus Keskerakonnaga ja kahtlustas soovi kolm korda kriminaalkaristuse saanud erakond tagasi võimule tuua, Reformierakond aga partnereid neile olulise valimislubaduse tõrjumises. Reformierakonna abilinnapea Pere heitis isiklikult linnapea Ossinovskile ette, et see pole suutnud ette võtta olulisi reforme ja on teinud teinud esmajoones enda erakonna asju, seejärel pea kõike, mida on nõudnud Isamaa.