Segadus Tallinna võimuliidus jätkub: kokkulepe sündis ja ei sündinud

Neli Tallinna võimuliidu erakonda otsustasid, et võtavad Tallinna lisaeelarvega kuuks ajaks aja maha, et leida katteallikad Reformierakonna soovitud lasteaia kohatasu kaotamisele, ütles Isamaa abilinnapea Karl Sander Kase. Reformierakonna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere sõnul sellist kokkulepet ei tehtud ja tema partei soovib, et see ettepanek võetakse vastu juba selle neljapäeva volikogu istungil.

Esmaspäeva hommikul kohtusid pealinna võimuliidu juhtpoliitikud: SDE-st olid kohal Jevgeni Ossinovski ja Kaarel Oja, Isamaast Karl Sander Kase ja Sven Sester, Reformierakonnast Pärtel-Peeter Pere ja Õnne Pillak ning Eesti 200-st Aleksei Jašin.

Isamaa abilinnapea Karl Sander Kase ütles kohtumise järel ERR-ile, et Isamaa, SDE ja Eesti 200 esindajad küsisid Reformierakonnalt, kas nende eesmärk on leida lahendus lasteaia kohatasu kaotamisele praeguses koalitsioonis või soovib Reformierakond leida selle koos Keskerakonnaga.

"Kõik leidsid, et üritame ühiselt lahenduse leida, mis puudutab varasema kokkuleppe muutmist," ütles Kase. "Aga tuua mõned kuud enne valimisi Keskerakond tagasi võimu juurde, see kolme erakonna soov ei olnud. Ja täna selgus, et see pole ka Reformierakonna soov."

Kase ütles, et lepiti kokku, et selle nädala volikogu päevakorrast võetakse lisaeelarvet puudutav eelnõu välja, mis tähendab, et jääb ära ka küsimus, kuidas peaks Reformierakond hääletama Keskerakonna samasisulise ettepaneku suhtes.

"Nüüd on meil kuu aega leida lahendus ja kateallikad ning see eeldab tööd kõigilt, mitte loosungite pildumist, et seda on vaja teha. Selle teadmisega me hommikul laiali ka läksime."

Pärtel-Peeter Pere ja Jevgeni Ossinovski. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Pere: meil on jämedalt aega 72 tundi

Hoopis teistmoodi sai aga kohtumisest ja seal kokkulepitust aru Reformierakonna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere, kes tegi lühikese aja jooksul juba kolmanda kriitilise sotsiaalmeediapostituse koalitsioonikaaslaste kohta.

"Ei, Tallinna linnavalitsus ei leppinud esmaspäeva hommikul kokku, et Tallinna lisaeelarve lükatakse edasi suve teise poolde. Mina rääkisin kohatasu kaotamisest, lisaks arutasime hommikul võimalikke katteallikaid ja linna eelarvestrateegiat. Loetud tunnid hiljem saame lehest lugeda, et linnapea räägib taas kord [kohatasu] vähendamisest ning isegi seda mitte kindlas kõneviisis," teatas Pere.

Ta lisas, et ei toeta lasteaia kohatasu kaotamise edasilükkamist ja selle neljapäeva volikogu istungilt lisaeelarve teise lugemise väljavõtmist.

"Me soovime algse plaani järgi kaotada lasteaia kohatasu ja võtta vastu Tallinna lisaeelarve sel neljapäeval volikogu istungil, sest oleme lisaeelarvega ette näinud palju teisigi olulisi asju, sh lisatoetuse eestikeelsele haridusele. Loevad teod, mitte sõnad," teatas Pere.

Ta kritiseeris koalitsioonipartnereid, sest terve aasta nendega ühises koalitsioonis olemist olevat näidanud, kuidas olulisi asju muudkui edasi lükatakse.

Pere selgitas hiljem tagamaid ERR-ile ja süüdistas koalitsioonipartnereid korduvalt selles, et need on eelarve arutelu viinud leheveergudele.

"Minul koalitsiooni püsimise osas suurt muret ei ole, aga üks on kindel, et niimoodi ei ole võimalik koostööd pikaajaliselt teha, kui me ei suuda läbirääkimiste laua taga neid vestlusi pidada, vaid on vaja tirida seda leheveergudele. Oli lootus, et meediatants jääb eelnevasse nädalasse, aga kahjuks on teine esmaspäev järjest koalitsioonipartnerid meediasse neid keskustelusid tassinud."

Pere sõnul on koalitsioonil aega jämedalt öeldes 72 tundi, sest neljapäeval on volikogu istung.

"Meie ei soovi toetada Keskerakonna muudatusettepanekuit kaotada lasteaia kohatasu. Meie oleme seda asja ajanud aastast 2017, Keskerakonna liikmed vist eelmisest sügisest. Meie ei taha ega oota, et Keskerakond toetaks meie ettepanekut, me soovime nendesamade koalitsioonipartneritega asja ühele poole saada ja ka jätkata. Meie huvides ei ole aidata Mihhail Kõlvart tagasi linnapea toolile," väitis Pere.

Kui algul pidi esmaspäeva õhtul olema koos volikogu rahanduskomisjon ja arutama nii lisaeelarvet kui ka selle juurde tehtud lasteaia kohatasu kaotamise ettepanekuid, siis teema edasilükkamisega juulikuusse pidanuks ka see komisjoni istungi päevakorrast maha minema. Kuna Reformierakond sai asjast teistmoodi aru, siis oli pärastlõunal veel teadmatus, kas volikogu rahanduskomisjon hakkab lisaeelarvet kell 17 arutama või mitte. Kell 14 kogunes linnavalitsuse kabinet, mis peaks edasistesse arengutesse selgust tooma.

Tallinna võimukriisi anatoomia

Kriis pealinna võimuliidus puhkes eelmisel esmaspäeval, kui Reformierakond teatas hommikul kell 6.30 ajakirjandusele, et esitab lisaeelarvesse ettepaneku kaotada pealinnas lasteaia kohatasu. Koalitsioonipartnerite tuge sellele plaanile ei olnud. Küll aga tuli 7.53 samasuguse ettepanekuga välja opositsioonis olev Keskerakond.

Terve nädala käis võimuliidu parteide vahel terav arvamuste vahetamine, kus ühel pool olid SDE, Isamaa ja Eesti 200 ning neile oponeeris Reformierakond. Kolmik süüdistas Reformierakonda kokkumängus Keskerakonnaga ja soovis kolm korda kriminaalkaristuse saanud erakond tagasi võimule tuua, Reformierakond aga partnereid neile olulise valimislubaduse tõrjumises. Reformierakonna abilinnapea Pere heitis isiklikult linnapea Ossinovskile ette, et see pole suutnud ette võtta olulisi reforme ja on teinud teinud esmajoones enda erakonna asju, seejärel pea kõike, mida on nõudnud Isamaa.

Tallinna reitingud Norstati KOV küsitluses. Autor/allikas: Norstat/ÜI

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised on 19. oktoobril. Norstati viimaste uuringute järgi on Keskerakonna toetus pealinnas 36 protsenti, Isamaal 16,2 protsenti, Reformierakonnal 15,5 protsenti, SDE-l 14,5 protsenti, EKRE-l 7,1 protsenti ja Parempoolsetel viis protsenti.

79-liikmelises pealinna volikogus saaks Keskerakond sellega 31 mandaati, Isamaa 13 mandaati, Reformierakond 13 mandaati, SDE 12 mandaati, EKRE kuus mandaati ja künnise piiri peal olevad Parempoolsed neli mandaati.

Minimaalseks enamuseks oleks vaja 40 häält, kuid stabiilsemaks valitsemiseks vajalikuks ülekatteks mõned veel. See tähendab, et Keskerakond võidab küll eelseisvad kohalikud valimised Tallinnas, kuid võimule saamiseks peaksid nad tegema koalitsiooni kellegagi kolmikust Reformierakond, Isamaa või SDE.

Reformierakonnal on pärast sotside valitsusest väljaviskamist aga riigikogus õhkõrn ülekaal ning kuna Eesti 200 fraktsiooni senise koosseisu koos püsimine on ebakindel, on kuluaarides spekuleeritud võimalusega, et Reformierakond otsib tuge Keskerakonnalt. Millele kindlasti aitaks kaasa pealinna tasandil koostöö kas enne või pärast valimisi. Reformierakonna esindajad on selliseid väiteid nimetanud konkurentide poliitiliseks spinniks.