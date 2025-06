Pere: Reformierakond on pika hambaga valmis kokkuleppeks ka juulis

Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (RE) rõhutas, et Reformierakonna jaoks on oluline Tallinna lisaeelarve siiski vastu võtta, erakonna punaseks jooneks lasteaia kohatasu kaotamist aga pidada ei saa ning kui varem kokkuleppele ei jõuta, on erakond pika hambaga valmis selle heaks kiitma ka juulis. Abilinnapea Aleksei Jašini (E200) sõnul ei teadnud koalitsioonikaaslased enne muudatusettepaneku esitamist, et kohatasu kaotamine on Reformierakonna prioriteet.

Pere rääkis saates "Otse uudistemajast", et lisaeelarve protsessi käigus lasteaia kohatasu kaotamise muudatusettepaneku sisse andmisel ei olnud erakonnal kavatsust kohalike valimiste kampaaniat käima tõmmata, vaid ettepanek esitati erakonna tavapärase töö osana.

Jašini sõnul ei olnud koalitsioonipartnerid selleks valmis ning tavapäraselt räägib koalitsioon sellised teemad arutelude käigus läbi enne, kui protsess jõuab muudatusettepanekute esitamiseni. Reformierakonna ettepaneku sisust nad aga varem teadlikud ei olnud ja see tuli teistele koalitsiooniliikmetele üllatusena.

Kuna Keskerakond tegi samasuguse ettepaneku samal ajal, kahtlustasid koalitsioonikaaslaselt siiralt kahe erakonna vahelist koostööd, lausus Jašin.

Saatejuhi küsimusele, miks Reformierakond ei hoiatanud koalitsioonipartnereid oma kavatsusest selline avaldus teha, vastas Pere, et on rääkinud oma soovist lasteaia kohatasu kaotada pikalt ning ka koalitsioonipartnerid on sellest teadlikud.

Tallinna koalitsioonilepe seab eesmärgiks aga lasteaia kohatasu vähendada, mitte see kaotada. Saatejuhi viitele vastas Pere, et on oldud liigagi vastutulelikud koalitsioonipartnerite soovidega, seda näiteks lumekoristuse teemal. "Selle asjaga on venitatud ja meie ei soovi sellega enam venitada. Ongi kõik."

Peeter Pärtel Pere ja Aleksei Jašin saates "Otse uudistemajast" Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Jašin märkis, et Reformierakond on tõepoolest teema tõstatanud kõikidel läbirääkimistel, kuid see, et tegemist on erakonna punase joonega, mitte ühega erakonna pikemates soovide nimekirjas, on koalitsioonipartneritele üllatus.

Pere ütles, et erakonna jaoks ei olegi tegu punaste joontega ning nemad pole ähvardanud koalitsioonist lahkuda. Küsimus on reformierakondlase hinnangul pigem selles, kas miljoneid pannakse puude istutamisse või lasteaia kohatasu kaotamisse.

Pere sõnul on veel lahtine, kas lisaeelarves jõuab kokkuleppele sel nädalal või juulis.

"Meie seisukoht on endiselt, et me ei taha venitada ei lisaeelarvega ega kohatasu kaotamisega, sest usalduskriis, mis on tekkinud – kolleegid arvavad, et meie vaatame metsa poole ja meie vaatame, et jääme jälle püksata, see on vastastikune – kas me lükkame lahenduse otsimist edasi, teeme sellel ajal tööd või on mündi teine külg see, et öeldakse järgmiste nädalate jooksul sama asja: kuulge, kolleegid, on kahju küll, aga kuna poliitilist tahet ei ole, siis tuuakse ridamisi põhjuseid, miks seda ei saa teha," lausus Pere.

Saatejuhi küsimusele, et kui kohatasu ka kaotatakse ja otsuse jõustumine jääb nii või teisiti sügisesse, siis kas Reformierakond on pika hambaga valmis selle vastu võtmiseks ka juulikuisel istungil, vastas Pere, et kokkulepet on siiski tarvis võimalikult vara.

"Pika hambaga küll, sest meie jaoks see vahe on. Sisuliselt jah, nagu ta ütlete, 1. septembrist ta saaks kummalgi juhul kaduda. Küsimus lihtsalt on, kas me räägime, et meil on poliitiline tahe olemas või on see usalduskriisi edasi lükkamine," märkis Pere.

Jašini hinnangul on murekohad mujal

Haridusvaldkonna eest vastutava Jašini sõnul ei ole alushariduses lasteaia kohatasu kaotamine esimeste murede seas. Lasteaedade ligipääsetavus seisab peamiselt selle taga, et neljas linnaosas ei ole pakkuda kodulähedasi lasteaiakohtasid, abiõpetajad saavad häbiväärset palka ja tugiteenused ei ole kättesaadavad, loetles ta.

Seejuures hoiatab Jašin, et lasteaedade teenus tema hinnangul kohatasu kaotamisest ilmselt paremaks ei lähe ning ligipääsetavus pigem väheneb. Eesti 200 seisukoht on, et tasuta asjad ei tähenda kvaliteeti ning uuringute järgi soovivad inimesed kodulähedasi lasteaiakohti, mitte kohatasust vabastamist, rääkis ta.

Eesti 200 abilinnapea tõi lasteaia kohatasu kaotamise juures välja hulga probleeme, mis vajaksid läbi arutamist ja lahendamist, näiteks selle nimel Tallinnasse sissekirjutajad ja koha kinnihoidjad. Jašini sõnul on see väga pikk protsess ja vaja on ka rahalist katteallikat, mis on püsiv ega saa tulla teiste tähtsate asjade arvelt.

Eesti 200 prioriteet on tema hinnangul siiski see, et korruptsioonis süüdi mõistetud Keskerakond linnas tagasi võimule ei pääseks.

Pere nentis, et need küsimused tulebki läbi arutada ja Reformierakond on seda soovinud juba kuid.

Jašin lausus, et kõigi osaliste huvides on jätkata linna juhtimist ilma Keskerakonnata, aga samas väga oluline on ka võimalikult kiiresti vastu võtta lisaeelarve, mille taga ootavad paljud projektid, nagu ka koolide renoveerimine.

Ka Pere rõhutas, et Reformierakond soovib siiski võtta kiiresti lisaeelarve vastu.

Peeter Pärtel Pere ja Aleksei Jašin saates "Otse uudistemajast" Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Pere: kas saame kokkuleppele nüüd või hiljem

Saatejuhi küsimusele, kas plaanivad kokkuleppele jõudmata koalitsioonis jätkata, vastas Pere jaatavalt. "Küsimus on, kas saame kokkuleppele nüüd või hiljem."

Pere sõnul peab selle arutelu kokku pakkima linnapea Jevgeni Ossinovski, kelle töö on hoida koalitsiooni koos, tuua osapooled laua taha ja leida katteallikad. "Meie seda kuidagi sihilikult tahes ega tahtmata lõhkuma ei hakka," ütles ta.

Saatejuhi küsimusele, kas tema hinnangul siis pole Ossinovski oma tööga hakkama saanud, ütles Pere, et ei hakka ette laduma probleeme, kuid oleks mõnes asjas soovinud kiiremat tegutsemist, samas aga mitte kiirustades asjade tegemist.

"Me ei ole tekkinud olukorraga rahul, me ei ole rahul, kuidas linnapea on meie erakonna soove selles koalitsioonis käsitlenud," lausus Pere.

Jašin ütles, et aktiivsemad kodanikud teavad, et koalitsioonierakonna poolt suure muudatusettepaneku esitamine praeguses eelarve menetlusetapis on võimalik, kuid mitte tavapärane ning tavaliselt suuremad asjad tulevad kohe lauale, mitte siis, kui esimene lugemine on läbitud.

"Ja siis visatakse – vabandust, aga – granaat tuppa. Natukene on ikkagi linnapeale liiga tehtud, öeldes, et pakkige kokku Reformierakonna probleem," ütles Jašin.

Lisaks märkis ta, et lisaeelarves lasteaia kohatasu kaotamisega arvestamisest ei piisa ning sellisel juhul tuleb üle vaadata ka kõik plaanid tulevasteks aastateks.

Pere sõnul on Reformierakond välja pakkunud ka katteallikad. Küsimus on, kas otsus langetatakse neljapäeval või juulis, ja kui juulis, siis on Reformierakond nõus pika hambaga.