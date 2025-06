Keskerakond läheb kohalikele valimistele loosungiga "Ummikust välja"

Keskerakonna hinnangul on nii kohalikud omavalitsused kui ka Eesti riik ummikus ning seetõttu läheb erakond sügiselt toimuvatele kohalikele valimistele loosungi all "Ummikust välja", teatas erakonna pressiesindaja.

Eesti Keskerakonna vastutus on tuua ummikust välja kohalikud omavalitsused ja seejärel Eesti riik, ütles erakonna esimees Mihhail Kõlvart pühapäeval Jõgeval erakonna volikogul koosolekul peetud kõnes.

"Me näeme, et oma tegevusega on ummikusse jooksnud nii Eesti riik kui ka Tallinna linn. Riiklik ja kohalik juhtimistasand on omavahel tihedalt seotud, Vabariigi Valitsuse ning Tallinna linna näitel näeme, et juhtivpositsioonidele on sattunud ebapädevad ja eluvõõrad poliitilised jõud," nentis Kõlvart.

Tema sõnul räägib peaminister [Kristen Michal] erinevaid numbreid tõlgendades majanduskasvust, kuid päris elu on midagi muud. Väga ilmekalt kirjeldab Kõlvarti sõnul Eesti ühiskonnas valitsevat trendi ja meeleolusid hiljutine uudis poevarguste arvu kasvu kohta.

"Kauplused on sunnitud kiibistama isegi kohviube ja energiajooke. Eesti on euroala kõrgeima inflatsiooniga riik ja selline elementaarne asi nagu toit on muutunud luksuskaubaks," tõdes Kõlvart. "Kriitiline on seis ka autopargiga. Automaksu tõttu on automüük langenud miinimumtasemele ja autopark laguneb, sest inimestel ei ole remontimiseks raha. Kõigele sellele aitab kaasa ka teeremondi alarahastamine," jätkas ta.

Seepärast leidis Keskerakonna juht, et Eesti vajab uut narratiivi, mille nimel Eestis tegutseda.

"Meil on olnud pürgimine NATOsse ja Euroopa Liitu ehk vabade riikide klubidesse. Meil on olnud tiigrihüpe. Aga mis nüüd?" küsis ta. "Täna ei saa öelda, mis see Eesti uus narratiiv on, sest see narratiiv ei saa sündida erakondade tagatubades ega ametnike kabinettides. Selliseid narratiive on proovitud Eesti rahvale maha müüa, kuid selliseid pealesurutud lugusid ühiskond ei taha. Näiteks on valitsus aastate jooksul välja pakkunud, et võiksime olla rohepöörde katselabor, kes ennast kliima nimel vaeseks maksab ja tuuleenergia ettevõtted üle kuldab. Praegu tahetakse meist kujundada aga hoopis Euroopa Keskvangla. Kumbki ei ole eriti hea narratiiv."

Kõlvarti sõnul kujunevad sügisel peetavad kohalikud valimised peaprooviks pooleteise aasta pärast toimuvatele parlamendivalimistele.

"Kohalike valimiste eel on erakonnad ja valimisliidud varmad ilusaid lubadusi jagama, kuid paraku tuleb tunnistada, et Reformierakonna juhitud valitsused on kärpinud linnade ja valdade tulubaasi ning pannud neile uusi kohustusi, mille täitmiseks ei jagu vahendeid," rääkis Keskerakonna esimees.

"Aus on öelda, et kui me päriselt soovime parandada kohalike omavalitsuste seisu, siis võti peitub 2027. aasta riigikogu valimistes. Alles siis saab vastu võtta otsuseid, mis aitavad säilitada elu erinevates piirkondades. Aga selleks, et see juhtuks, on vaja toetada kohalikel valimistel just Keskerakonda, sest meil on konkreetne ja toimiv plaan. Me toome Eesti linnad, Eesti vallad ja Eesti külad sellest ummikust välja. Ja kahe aasta pärast juba kogu riigi," lubas Kõlvart.