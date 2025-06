Reformierakond jätab Ossinovski umbusaldamise lahtiseks

Reformierakonna koalitsioonipartnerid Tallinnas ütlevad, et niite tõmmatakse selles asjas reformipartei riiklikust peakorterist.

Jevgeni Ossinovski ei oska oletada, kas tema vastane umbusaldushääletus kukub või läheb läbi ehk kuidas hääletab koalitsioonipartner Reformierakond.

"Sõnades laua taga Tallinna reformierakondlased kinnitavad, et nad soovivad jätkata selles koalitsioonis kuni järgmiste korraliste valimisteni, aga kui vaatame näiteks Reformierakonna esimehe väljaütlemisi, siis saatejuht küsis kolm korda, kas ta seda kinnitab, et enne valimisi Keskerakonda tagasi ei tooda ja ta ei öelnud selgelt, et ta seda välistab," ütles Ossinovski.

Isamaa Tallinna piirkonna juht Riina Solman selgitab Reformierakonna käitumist reitingu langusega.

"Reformierakonna reiting langes. Tulid reitingu uudised ja kohe pärast seda tuli ka see võitlus, et meie võitleme tasuta lasteaiakohtade eest. See on seotud otseselt erakonna juhtorganite soovidega. See ei ole kindlasti tulnud linnavalitsuse tasandilt ega ka Pärtel-Peeter Pere peast," rääkis Solman.

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni juht Õnne Pillak ei tõtta kinnitama, et tema partei pealinnas umbusaldust ei toeta. Seda tuleb tema sõnul arutada koalitsioonis ühises paketis lasteaiakoha tasu, heakorra eeskirja ja parkimiskorraldusega.

"Võib olla kindel, et me käitume oma partneritega ühtemoodi, aga selle tingimus on ka see, et need erinevad vaidluskohad, mis meil üleval on, see ei ole ainult lasteaia kohatasu, vaid on ka partneritel erinevad soovid - need peavad olema ka lahendatud. Oleme ka öelnud, et kõiki neid asju me lahendame ühes paketis. Ja meie soov on, et kõik need saaks võimalikult kiiresti lahendatud," ütles Pillak.

Pillak ei andnud ka selget vastust küsimusele, kas on võimalik, et Reformierakond läheb koostööle Keskerakonnaga juba enne kohalikke valimisi. "Ma ei oska ei ega jah öelda selle peale. Me ei vali partnereid praegu, me seisame enda lubaduste eest, mida me tahame ellu viia ja see on meile oluline," sõnas Pillak.

Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart ütleb, et teda Tallinna koalitsioonis toimuv ei huvita. Tema mõtleb ainult laste peale.

"Me oleme valmis tegema koostööd iga erakonnaga, kelle abil me saame vabastada lasteaia kohatasust. Ma arvan, et on suhteliselt naljakas rääkida mingist koalitsioonist kolm kuni neli kuud enne valimisi. Aga mõnest suurest asjast, mida võiks ära teha, võiks rääkida küll. Siin meil ei ole vahet, kellega, kas Reformierakonnaga või mõne teise erakonnaga," rääkis Kõlvart.