WSJ: Iisraeli edu Iraani õhuruumis toob esile sõjalennukite tähtsuse

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Iisrael suutis 48 tunni jooksul võtta kontrolli Iraani lääneosas asuva õhuruumi üle ning see andis juudiriigi hävitajatele vabad käed islamiriigi ründamiseks. Iisrael ei pea enam tuginema kallitele kaugmaarakettidele, mis viitab, et sõjalennukid mängivad lahingutes endiselt keskset rolli.

The Wall Street Journal tõi esile, et Iisraeli õhujõud suutsid teha seda, millega Venemaa ei ole Ukrainas toime tulnud. Moskva ei kontrolli Ukraina õhuruumi ning Vene väed kannavad massiivseid kaotusi.

Iisrael kasutab nüüd aga oma ülekaalu õhus ära ja ründab Iraanis asuvaid sihtmärke.

"Need kaks sõda näitavad õhuülekaalu saavutamise tähtsust oluliste sõjaliste eesmärkide saavutamisel. Vene-Ukraina sõja puhul on näha, mis juhtub, kui kumbki pool ei suuda õhus ülekaalu saavutada. Iisraeli-Iraani sõja puhul on näha, et ülekaal õhus annab vabaduse vaenlast rünnata," ütles USA õhujõudude erukindral David Deptula.

Iisrael kasutas sõjalise operatsiooni alguses moodsaid viienda põlvkonna F-35 hävituslennukeid. Pärast Iraani õhutõrje allasurumist võttis Iisrael kasutusele ka vanemad sõjalennukid, nagu F-15 ja F-16.

"Iisraeli piloodid lendavad oma elu ohtu seades sadu kilomeetreid Iisraelist eemal, tabades sadu erinevaid sihtmärke," ütles Iisraeli sõjaväe staabiülem Eyal Zamir.

"Iisrael saab nüüd kasutada kogu oma ründerelvade arsenali. Iisrael suudab vastast hävitada ja alanda, Iraanil seda võimekust pole," ütles Briti õhuväe eruohvitser Martin Sampson.

The Wall Street Journal toob välja, et Iisrael on õppinud Venemaa ebaõnnestumisest ja Ukraina edusammudest. Analüütikud toovad aga välja, et Iisraeli õhuvägi on Venemaa omast palju võimekam. Ukraina on aga kaitses palju võimekam kui Iraan.

"Iisrael saavutas ülekaalu Iraani õhutõrje üle, viimane oli palju lihtsam sihtmärk kui Ukraina õhutõrje," ütles mõttekoja Carnegie Endowment vanemteadur Michael Kofman.

Briti eruohvitser Edward Stringer tõi välja, et Iisraeli õhujõudude üldine kultuur on peamine põhjus, miks Iisrael saavutas edu seal, kus venelased põrusid.

Erinevalt Ukrainast ei suutnud Iraan oma õhutõrjesüsteeme ka kaitsta. Viimaste aastakümnete jooksul investeeris Teheran õhutõrjesse vähe raha ja panustas hoopis raketivägede arendamisele.

"Iraan ei ole selliste rünnakute tõrjumiseks kunagi lootnud ainult õhutõrjele. Alati taheti kasutada heidutust," ütles Sõjauuringute Instituudi (ISW) teadur Fabian Hinz.

Iisraeli rünnak tabas islamiriiki ootamatult, erioperatsioonide meeskonnad sisenesid salaja Iraani ja hävitasid lühimaa droonidega olulised õhutõrjeüksused. Samal ajal likvideeris Iisrael suure osa Iraani sõjaväe juhtkonnast.

"Põhimõtteliselt tegi Iisrael Iraaniga seda, mida Venemaa tahtis 2022. aastal teha Ukrainaga. Nad tahtsid Ukrainasse sisse imbuda ja juhtkonna eemaldada. Kuid selgus, et Ukraina ühiskond peab survele hästi vastu. Samas Iraani režiim on nii ebapopulaarne, et Iisraelil on seal lihtne leida inimesi, kes on nõus tegema nendega koostööd," ütles analüütik Michael Horowitz ajalehele The Wall Street Journal.