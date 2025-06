Rutte: NATO riigid leppisid kokku kaitsekulude tõstmises viiele protsendile

Rutte sõnul investeerivad alliansi liikmed raha tuhandete tankide ja soomusmasinate tootmisse.

"Kaitseinvesteeringute plaan, milles Haagis (tippkohtumisel) kokku lepitakse, näeb ette sisemajanduse kogutoodangust viie protsendi investeerimist kaitsesse. See on kvatnthüpe, mis on enneolematu, ajalooline ja aluseks meie tuleviku kindlustamisele," ütles Rutte ajakirjanikele enne teisipäeval Haagis algavat NATO tippkohtumist.

"Ma toon mõne näite, millesse me investeerime. Viiekordne tõus õhutõrjevõimes, sest me näeme igapäevaselt Venemaa õhuterrorit Ukrainas, ja me peame oleme valmis end kaitsma selliste rünnakute eest," lisas ta.

Viiest protsendist 3,5 protsenti peavad olema sõjalised kulutused, poolteist protsenti on ülejäänud kaitsevõimet tugevdavad kulud.

NATO 32 liikmesriiki kohtuvad Hollandis Haagis teisipäeval ja kolmapäeval. Tippkohtumise peamine tööpäev on teisipäev ning siis peaks Haagi saabuma ka USA president Donald Trump.

Kohtumisele peaks teisipäeval saabuma ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski, kes peaks osalema samal päeval NATO riikide juhtide ühisel õhtusöögil.

Rutte ütles esmaspäeval, et Ukraina liikumine NATO-sse on ümberpööramatu ning et NATO vastulöök ükskõik millisele Venemaa rünnakule oleks hävitav.

"Ukraina teekonda NATO-sse ei saa ümber pöörata. See vastab tõele täna ja ka neljapäeval pärast tippkohtumist," lausus Rutte.

Enne kohtumist tegi USA saadik NATO juures Matthew Whitaker avalduse, kus nimetas peamiseks põhjuseks, miks NATO peab kaitsekulusid tõstma, ohtu Venemaa poolt.

Ka Rutte ütles, et rahvusvaheline julgeolekuolukord on märkimisväärselt nõrgenenud. Rutte lisas, et Venemaa võimalik rünnak NATO vastu võib toimuda kahe või viie või seitsme aasta pärast, kuid tähtis on see ära hoida ja selleks on vaja end piisavalt varustada.

Tippkohtumise lõpus peaksid riigid tema ühisavalduse.