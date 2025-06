USA ülemkohus lubas Trumpil jätkata inimeste väljasaatmist kolmandatesse riikidesse

Alama astme kohtu otsuse kohaselt peaks riigist välja saadetavaid inimesi varem teavitama, kui neid saadetakse USA-st välja kolmandatesse riikidesse, kust nad pärit ei ole, et nad saaksid otsuse vaidlustada, kirjutab ajaleht The Wall Street Journal.

Trumpi administratsioon palus ülemkohtul sekkuda, väites, et alama astme kohus oli ebasobilikult sekkunud presidendi võimu välissuhetes.

Ülemkohus oma otsust ei selgitanud, nagu on kiirete otsuste puhul tavapärane. Ülemkohtu kolm liberaalist kohtunikku süüdistasid aga kohtu enamust nõuetekohase menetluse põhimõtete eiramises, saates migrante riikidesse, mis on nende jaoks võõrad.

"Selgub, et kohus peab mõtet, et tuhanded kannatavad kaugetes võõrastes paikades vastuvõetavamaks, kui võimalust, et madalama astme kohus ületas oma volitusi, käskides valitsusel tagada hagejale teave ja menetlus, millele neil on põhiseaduslik õigus," kirjutas kohtunik Sonia Sotomayor, kellega ühinesid kohtunikud Elena Kagan ja Ketanji Brown Jackson.

USA sisejulgeolekuministeeriumi pressiesindaja Tricia McLaughlin sõnas, et ministeerium võib nüüd seaduslikult saata migrandid igasse riiki, mis on valmis neid vastu võtma. "Käivitage väljasaatmislennukid," ütles ta.

McLaughlin nimetas ülemkohtu otsust võiduks Ameerika inimeste turvalisusele ja julgeolekule.

Immigratsioonivaidlustega tegeleva ühenduse juht Trina Realmuto, kelle ühing esindas antud juhtumis migrante, sõnas, et otsus võtab inimestelt õiglase menetluse kaitse, mis on neid seni hoidnud piinamise ja surma eest.

Bostoni ringkonnakohtunik Brian Murphy korralduse kohaselt pidi valitsus andma migrantidele aega, et esitada võimalikud vastuväited nende sihtriigi osas, juhul kui nad kardavad seal tagakiusamist või piinamist ning veel lisaaega, kui nende hirmud on põhjendatud.