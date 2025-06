Rubio: karmid sanktsioonid Venemaale ohustaksid rahuläbirääkimisi

USA välisminister Marco Rubio ütles Politicole antud intervjuus, et USA president Donald Trump seisab vastu Euroopa survele karmistada Venemaa-vastaseid sanktsioone, kuna tema hinnangul võib see sulgeda ukse võimalikele rahuläbirääkimistele Ukraina ja Venemaa vahel.

Haagis NATO tippkohtumise ajal Politicole antud intervjuus ütles Rubio, et Trump soovib säilitada diplomaatilise kanali Venemaa president Vladimir Putiniga, hoolimata Euroopa juhtide ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski kasvavast frustratsioonist seoses Venemaa keeldumisega relvarahust.

"Kui me teeksime seda, mida kõik siin tahavad ehk tuleksime ja purustaksime nad [Venemaa] uute sanktsioonidega, siis kaotaksime ilmselt võime nendega relvarahust rääkida. Ja kes siis nendega räägib?" ütles Rubio.

Rubio tunnistas, et Venemaa näib olevat pühendunud oma eesmärkide saavutamisele jõuga.

"Meie arvates püüavad venelased lahinguväljal saavutada seda, mida nad on läbirääkimiste laua taga nõudnud, nimelt teatud territooriume, haldusjooni ja muud sellist," ütles ta. "Me arvame, et neil on seda palju raskem saavutada, kui nad ise arvavad."

Rubio lisas, et Trump "teab õiget aega ja kohta" täiendavate sanktsioonide kehtestamiseks, kuid rõhutas, et nende liiga vara kehtestamine võib anda märku, et USA on loobunud läbirääkimiste teel saavutatavast lahendusest.

Varem ütles Trump, et hoidub Venemaale uute sanktsioonide kehtestamisest, kuna usub, et rahuleping Moskvaga võib olla käeulatuses. Ta hoiatas, et ei taha läbirääkimisi enneaegse tegutsemisega ohtu seada.

5. juunil, pärast kahte Moskva ja Kiievi vahelist rahuläbirääkimiste vooru Istanbulis, mis ei viinud relvarahuni, keeldus Trump ütlemast, millal Venemaale võidakse kehtestada täiendavad sanktsioonid. Ta märkides vaid, et "tähtaeg on [tema] peas".

Rubio märkis, et sanktsioonide kehtestamine annaks märku, et läbirääkimiste teel tulemuse saavutamine ei ole lähitulevikus tehtav.

"Me jätkame suhtlemist. Selles mõttes, et kui meil on võimalus midagi muuta ja nad läbirääkimiste laua taha saada, siis me kasutame seda," sõnas Rubio.

Zelenski ja mitmed Euroopa liidrid peaksid NATO tippkohtumisel Trumpilt paluma suurendada majanduslikku survet Moskvale.

Ukraina nõustus USA toetatud täieliku relvarahuga juba üle saja päeva tagasi, Venemaa lükkab seda aga jätkuvalt tagasi. Moskva jätkab enda maksimalistlike nõudmiste pealesurumist, hoogustades samal ajal rünnakuid Ukraina linnadele.