Jašin: see on hale suvine teater, mida Reformierakond Tallinnas etendab

"Eilne linnavalitsuse kabineti kokkusaamine oli suhteliselt lakooniline ja mittemidagiütlev. Sisuliselt kestis see 15 minutit, kus kolleeg Reformierakonnast, Pärtel-Peeter Pere, tuli ja ütles, et nad sisuliselt ei ole seda teemat arutanud. Mitte mingit edasi liikumist ei ole ja kui lubati järelemõtlemist rahulikult enne võidupüha-jaanipäeva, siis sisuliselt öeldi, et seda pole toimunud ja lükati edasi seda küsimust. Lubati, et reedel koguneb Reformierakonna juhatus ja saadakse teada, mis see vastupakkumine on," kirjeldas Jašin.

"Täna loeme hommikul pressiteadet juba uute ideede ja uute seisukohtadega," lausus Jašin ja lisas, et kolmapäevas koosoleku sisutühjuse tõttu oli uus seisukoht ootamatu.

"See ilmselgelt paneb mõtlema, et tänaseks on tegu juba pealtvaatajana olukorra sees ma tunnen, et see on lihtsalt hale ja väga halb südasuvine teater, mida Reformierakond on siin Tallinnas etendamas, mis ei ole tõsiseltvõetav ei poliitikutele ega avalikkusele, linnakodanikele," rääkis abilinnapea.

Jašin kirjeldas, et kui algselt oli keskseks teemaks lasteaia kohatasu kaotamine, siis hiljem ei sobinud Reformierakonnale linnapea Jevgeni Ossinovski töö.

"Ja siis etenduse kolmas akt, kus ei sobi kogu koalitsioon. Minu meelest nüüd neil peaks plaan olema ja ma arvan, et see on sillutatud tee korruptsiooni korras kolm korda süüdimõistetud Keskerakonnale, kas enne või peale valimisi. Ma arvan, et selliste väljaütlemistega, millega Reformierakond täna välja tuli, et nemad tallinna koalitsioonis tõenäoliselt ei jätka," ütles Jašin.

Jašini sõnul on Reformierakonnal võimalus kas moodustada koalitsioon Keskerakonnaga või lihtsalt koalitsioonist lahkuda, kuid kuidagi peab olukord lahenema. "Ja kui nad on selle nii kaugele viinud, siis tõenäoliselt selline järgmine samm oleks," ütles ta.

Linnapea umbusaldamiseks oleks vaja kokku kutsuda erakorraline volikogu istung. Koalitsioon plaanis lisaeelarve üle hääletada 21. juulil, kuid ka see kuupäev on tegelikult juba erakorralisena planeeritud.

Jašin lisas, et kui on räägitud sisust ja katteallikatest, on tegu puhta populismiga, kuna koalitsioonipartnerid on Reformierakonnale vastu tulnud ja oma valdkondadest kattallikaid otsinud.

"Vastupakkumisi, uusi ideid, kuidas seda sisuliselt lahendada, tegelikult ei tulnud. See oli täielik null. Eile Pärtel-Peeter Pere ei toonud mitte midagi välja, see oli täiesti sisutühi kohtumine, kus mitte ühtegi lahendust ei toodud. Tänaseks olen veendunud, et tegu on puhtalt lavastusega, et mingisugust järgmist poliitilist käiku välja mõelda. Ma väga loodan, et inimesed näevad sellest läbi ja vähemalt asjaosalisena see tõsiseltvõetav ei ole," ütles ta.

Kase: kui on teine kokkulepe, tuleb see ausalt välja öelda

Abilinnapea Karl Sander Kase (Isamaa) sõnul nägid teised koalitsioonierakonnad olukorda tulemas juba mitu nädalat, mil Reformierakond on rõhutanud vajadust lasteaia kohatasu kaotamisega tegeleda, kuid aktiivselt selle nimel koostööd teinud ei ole.

"Mina ise arvan, et natuke piinlikuks muutub juba. Me istusime eile koos, kõikide delegatsioonide esindajad, arutasime sedasama lasteaia kohatasu küsimust. Pärtel-Peeter Pere ise seal ütles, et Reformierakond võtab initsiatiivi, hakkab katteallikaid otsima, vahepeal nad tööd teinud sel teemal ei olnud. Leppisime kokku, et siis nädala lõpus uuesti arutame. Eraldi sai küsitud, kas on veel mõnu mure või küsimus, mis vajaks lahendamist. Seal kinnitati, et sellist mure ei ole. Täna loeme meedia vahendusel seitset surmapattu. Selle juhtimiskriisi või kriisi on tekitanud Reformierakond ja seda leheveergudel lahendada on piinlik," ütles Kase.

"Kui on teine plaan, teine kokkulepe, siis tuleb seda ausalt välja öelda," lisas Kase.

Kase sõnul on teised koalitsioonierakonnad näinud seda tulemas juba kolm-neli nädalat. "Aga siis ei ole mõtet ka koosolekutel vaikselt laua taga istuda ja kaasa noogutada, kui tegelikult on mingi muu eesmärk," ütles ta.

Küsimusele, mis võiks Pärtel-Peeter Pere eesmärk olla, vastas Kase, et eesmärk ei ole temal isikuna, vaid Reformierakonnal. "Ma arvan, et tuua Tallinnas esile võimupööre, koostöö Keskerakonnaga ja selle käigus jäetakse kõrvale ka Pärtel-Peeter Pere. See on minu isiklik tunnetus, ajalugu hiljem näitab, kas see on tõsi või mitte," märkis ta.

Kas edasi saaks liikuda ka sama koalitsiooniga, vastas Kase, et kõik on võimalik ja volikogu istungini on kuu aega. "Aga see eeldab päriselt ka, et Reformierakond vaatab korraks peeglisse ja mõtleb selle üle, kas need ütlemised ja teod on millelegi kaasa aidanud või mitte. Kui nad teevad sellest omad järeldused, siis on võimalik jätkata, kui ei tee, siis seda koalitsiooni rohkem ei ole sellisel kujul, jah."