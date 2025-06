New Yorgi demokraatide linnapeakandidaat jäi parteikaaslaste hambusse

Vasakpoolse kandidaadi Zohran Mamdani võit demokraatide eelvalimistel New Yorgis tekitas USA-s meediatormi ning ta jäi kohe kriitikute hambusse. Kriitikute ridadega on liitunud Wall Streeti ärihaid ning isegi demokraatide poliitikud.

33-aastane islamiusuline Mamdani on varem nimetanud end antisionistiks ning on olnud häälekas Palestiina toetaja. Mamdani lubab New Yorgi elanikele tasuta teenuseid ning tahab suurendada miljonäride maksukoormust.

Kriitikud tembeldasid Mamdani kohe vasakpoolseks äärmuslaseks. Olukorda püüavad ära kasutada ka vabariiklased. President Donald Trump ja tema juhitud MAGA-liikumise staarid leiavad, et Mamdani on kommunist.

Samas saab Mamdani kriitikat ka demokraatide ridadest. New Yorgis tegutsev demokraatide poliitik Laura Gillen distantseeris end oma kodupartei linnapeakandidaadist ja ütles, et Mamdani pole New Yorgi jaoks õige valik, vahendas The Telegraph.

"Sotsialist Zohran Mamdani on New Yorgi juhtimiseks liiga äärmuslik," ütles Long Islandi piirkonda esindav Gillen.

Gilleni sõnul tahab Mamdani vähendada veel politsei rahastamist. Samuti häirivad teda mõned Mamdani varasemad kommentaarid, mis Gilleni sõnul õhutavad vihkamist ajal, mil antisemitism on tõusuteel.

Ka demokraadist New Yorgi kongressisaadik Tom Suozzi ütles, et on Mamdani kandidatuuri pärast tõsiselt mures.

"Mul olid enne eilsest Mamdani suhtes tõsised kahtlused ja see on üks põhjusi, miks ma tema vastast toetasin," teatas Suozzi.

Demokraatide liidrid Hakeem Jeffries ja Chuck Schumer õnnitlesid Mamdanit võidu puhul, kuid kumbki ei avaldanud talle kohe toetust.

Antisemitismi vastu võitleva organisatsiooni Combat Antisemitism Movement tegevjuht Sacha Roytman leiab, et New Yorgi juudi kogukonnal on põhjust muretsemiseks.

"New Yorgi elanikud väärivad linnapead, kes võitleb antisemitismi vastu, mitte ei õhuta seda. Me saame loota, et New Yorgi valijad on valmis ja lükkavad selle vihkamise novembris toimuvatel üldvalimistel tagasi," teatas Roytman.

Mamdani on eriti populaarne kõrgharitud noorte valijate seas

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et sotsialist Mamdani lubas tuua üürihinnad kontrolli alla. Samuti lubas ta rajada linnale kuuluvad toidupoed ning pakub tasuta ühistransporti.

New Yorgi elukalliduse kriis on tabanud aga ka kõrgharitud noori inimesi. Eelvalimistel liikusid seetõttu tema taha eelkõige noored kõrgharitud newyorklased. Samuti oli ta populaarne esimese põlvkonna sisserändajate seas.

"Raha on alati meie mõtetes. Üür on meie kuludest nii suur osa, et võimatu on selle peale mitte mõelda," ütles 36-aastane Brooklyni elanik William Albuquerque.

Põlvkondade vältel on New York tõmmanud ligi noori inimesi. Üürihinnad on pidevalt kerkinud ja tõusevad veelgi.

New York on USA ärikeskus ning selle õitsev finantssektor toetab linna majandust. Alates 1980. aastastest on linnas aga varanduslik ebavõrdsus märkimisväärselt kasvanud. Üks protsent kõige rikkamatest inimestest teenis 2022. aastal 36 protsenti sissetulekust, 1980 oli see osakaal veel 12 protsenti.

Mamdani võit šokeeris nüüd ka Wall Streetil tegutsevaid ärititaane. Ärihaid toetasid eelvalimistel endist kuberneri Andrew Cuomot. Ekskuberner võitis rikkaid inimesi koondavas Upper East Side'i piirkonnas, samas liikusid Cuomo taha ka Bronxis ja Queensis asuvad traditsiooniliste vaadetega töölisklassi linnaosad.