Reformierakonna juhitavas Rae vallas ja Tartus lasteaiatasu kaotamist ei kaaluta

Viimastel nädalatel on Tallinna koalitsioonipartnerid otsinud lahendust lasteaia kohatasu küsimusele, sest Reformierakond on järjekindlalt nõudnud, et kohatasu tuleks juba sellest sügisest kaotada. Viimati langetati lasteia kohatasu pealinnas aprillikuus, kui see vähenes 71,25 eurolt 50 eurole.

Tallinnast mitte kaugel asuvas Rae vallas tõusis aasta alguses aga kohatasu seniselt 108 eurolt 132,9 euroni kuus. Abivallavanema, reformierakondlase Bärbel Salumäe sõnul pole aga vallas sarnaselt pealinnale praegu alustatud diskussiooni selle üle, kas lasteaiakohtasu vajaks vallas alandamist või ära kaotamist.

"Meie laekuva tulumaksu olukord on totaalselt teine, mis on Tallinnas. Ja varasemalt on need diskussioonid käinud täiesti vabariigi tasandil ja näiteks Jõelähtme vald, kus on ju samamoodi Reform võimul, on ju sisse selle kunagisest ajast viinud, et neil ei ole kohatasu oma valla elanike lastele. See ei ole esimene kord kui see (teema) laual on, aga tänane olukord on totaalselt teine, kui see oli varasemalt ja praeguses olukorras tõesti meil ei ole algatatud Rae vallas neid läbirääkimisi," lausus Salumäe.

Salumäe lisas, et kohatasu on vallas seotud praegu alampalgamääraga.

"Seadusest tulenevalt on omavalitsusel õigus siduda (lasteaiatasu) alampalgamääraga kuni 20 protsendi ulatuses, meil on see 15 protsenti. Esimene laps on selle täishinnaga, teisest lapsest alates on 50 protsenti soodustus ja kolmandast lapsest alates on täiesti tasuta lasteaiakoht," ütles ta.

Ka Tartus, kus Reformierakonda kuuluv linnapea Urmas Klaas on linn juhtinud üle kümne aasta, praegu lasteia kohatasu ei muutu.

"Tuleb tähele panna ühte asja, et tasuta asju ei ole olemas. Ja kui me tahame , et meie lastel oleks väga hea lasteaed, on vaja sellesse panustada nii linna kui ka lapsevanema poolt," ütles Klaas.

Kohatasu on olnud Tartus külmutatud viimased neli aastat ja sõltumata sellest, kas on linna või eralasteaed, on kohatasu suuruseks 81 eurot kuus. Võrdne kohatasu nii era- kui ka munitsipaallastaedades on Klaasi sõnul loonud Tartus hea ja töötava süsteemi.

"Ei ole lasteaiajärjekorda, kõigile lastele on koht kas linna või eralasteaias, kohatasu on pere jaoks ühesugune. Teine laps on 50-protsendise soodustusega ja pere kolmas laps on kohatasust vabastatud," lausus Klaas.

Klaas lisas, et kui tema töötaks praegu Tallinna linnavalitsuses, püüaks ta kõigepealt lahendada ära lasteaiakohtade järjekorra probleemi ja võrdsustada sarnaselt Tartule era- ja munitsipaallasteaia kohtasud.