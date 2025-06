Nädalavahetus tuleb sajune

Eeloleval ööl liigub Soome lahele osatsüklon, millega seotud tihedam sajuvöönd taandub öösel Peipsi taha. Vaid saartele võib merelt jõuda ka tihedamaid sajuhooge ja välistatud pole äike. Päeval on kergeid vihmahooge mitmel pool, sajuvõimalus on väiksem saartel, pärastlõunal ka mandril.

Laupäeva öösel liigub tihedam sajuvöönd mandrilt itta, millele järgnevad kohatised hoogsajud. Tuul puhub läänekaarest 3-9, saartel ja läänerannikul 7-12, iiliti 18 m/s. Sooja on 10 kuni 14 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega, hoovihma sajab Lääne-Eestis kohati, Ida-Eestis mitmel pool ja saartel on ilm peamiselt sajuta. Puhub valdavalt mõõdukas lääne- ja loodetuul, saartel ja läänerannikul iiliti 18 m/s ning sooja on 12 kuni 15 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega. Mandril sajab mitmel pool hoovihma ning pärastlõunal lääne poolt alates sajuvõimalus väheneb. Lääne- ja loodetuul puhub 4-11, puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on 14 kuni 19 kraadi.

Õhtul võib veel kohati hoovihma sadada. Puhub loode- ja lääne-, saartel ka edelatuul 3-8, puhanguti 11 m/s ja sooja on kuni 17 kraadi.

Pühapäeval sajab mitmel pool hoovihma ja sajud hõrenevad pärastlõunaks. Öösel on 9 kuni 14, päeval 16 kuni 19 kraadi.

Esmaspäev on sajuta ja päeval sajab vaid kohati hoovihma ja õhusoe püsib sarnane pühapäevaga. Teisipäev ja kolmapäev peaksid tulema praeguse ilmaprognoosi järgi sajuta ja meie rõõmuks lisandub veel pisut sooja.