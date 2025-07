Raimond Kaljulaid ei kandideeri kohalikel valimistel

Riigikogu liige Raimond Kaljulaid (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) teatas, et ei kandideeri eelseisvatel kohalike omavalitsuste volikogude valimistel.

"Vastab tõele, et ma ei kandideeri kohalikel valimistel. Minu töö riigikogus on seotud julgeoleku-, välispoliitika ja riigikaitsega, kaitsetööstusega," põhjendas ta.

Ühtlasi kinnitas poliitik, et on muutnud oma sissekirjutust.

"Meil on kaks kodu – üks Tallinnas ja teine Hiiumaal. Valisin Hiiumaa väga lihtsal põhjusel – soovin, et mu tulumaks laekuks siinsele omavalitsusele. Hiiumaale on minusugune Eesti mõistes pigem kõrgepalgalisem maksumaksja natuke rohkem väärt."

Pikemalt saab lugeda Kaljulaidi põhjenduste kohta ERR-i venekeelsest portaalist, mis esimesena tema mittekandideerimisest kirjutas.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised toimuvad 19. oktoobril. SDE läheb oma nime all välja vähestes omavalitsustes ning pigem kandideeritakse valimisliitudes.

Kaljulaid kandideeris 2023. aasta riigikogu valimistel Tallinna esimeses valimisringkonnas (Haabersti, Põhja-Tallinn ja Kristiine), sai 1817 häält ning osutus valituks.

2021. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistel oli Kaljulaid SDE linnapeakandidaat Tallinnas. Ta sai Põhja-Tallinnas 1579 häält.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige on Kaljulaid 12. novembrist 2019. Enne seda kuulus ta 2001–2019 Keskerakonda.