Mitmesse kõrgkooli esitati viimaste aastate suurim arv sisseastumisavaldusi

Suur hulk gümnaasiumilõpetajaid ja huvi kõrgharidust omandada on sellel aastal toonud mitmetesse kõrgkoolidesse viimaste aastate suurima avalduste arvu. Nii on näiteks EKA-s ja Tallinna Ülikoolis avaldusi ligi viis protsenti, Tartu Ülikoolis 10 protsenti ja Tartu tervishoiu kõrgkoolis ligi 40 protsenti enam kui eelmisel aastal.

"Järgmised neli-viis aastat veel gümnaasiumi lõpetajate arv kasvab. See seletab esimest astet. Magistriõpet, ma arvan, tuleb seletada täiskasvanute huviga õppida. Meil on 30-aastaste ja vanemate arv magistriõppes pidevalt suurenenud. See tähendab, et rohkem kandidaate jääb ka välja. Bakalaureuseastmes on see umbes neli inimest kohale ja magistriõppes umbes kaks inimest kohale," lausus Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk.

Populaarsematel erialadel on aga huvilisi ühele kohale tunduvalt rohkem. Seda nii psühholoogias, kuhu oli Tartu ülikoolis avaldusi ligi kaks korda rohkem kui eelmisel aastal, kui ka meditsiiniga seotud erialadel.

"Kõrgemad konkursid on praegu 17 kandidaati ühele õppekohale ja tavaline on juba 10 kandidaati kohale," ütles Tallinna Ülikooli õppevaldkonna juht Helen Joost.

"Füsioterapeudi õppesse kandideerib 15 inimest kohale ja ämmaemanda õppesse üle 18 inimese ühele kohale. Me avame bioanalüütika ja radioloogiatehniku õppegrupid nii Tartus kui ja Tallinnas ja eriti populaarne on radioloogiatehniku õppekava, kuhu Tartusse soovib üle 18 soovija ühele kohale," lausus Tartu tervishoiu kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkar.

Nii Tartu kui ka Tallinna Ülikoolis on viimastel aastatel märgatavalt kasvanud huvi õpetajakoolituse vastu. Nii ka sellel aastal

"Vaadates teemasid ühiskonnas, siis õpetajakoolitus on olnud päris mitu aastat fookuses. Õpetajakoolituses on kolmandat aastat ka stipendiumid üliõpilastele, see kindlasti mõjutab valikuid, sest õpetajakoolituse avalduste arv ka 10 protsenti kasvas. See on täiesti uskumatu, sest see on eelmistel aastatel kasvanud hüppeliselt, 20 ja 30 protsenti, ja me kogu aeg mõtleme, et lõputult ei saa see kesta, aga sel aastal ka veel kasvas," rääkis Valk.

"Kui me keskendume ainult õpetajakoolituse õppekavadele, sellistele, kus õpetajaks saab, siis me võime öelda, et viimase viie aasta jooksul on avalduste arv poole võrra tõusnud," ütles Joost.

Kui Tallinna Ülikoolis on huvi langenud vene keele ja kultuuriga seotud erialade vastu, siis Tartu Ülikoolis on viimased paar aastat vähenenud huvi õppida IT-d. Välistudengite soov Tartusse õppima tulla on aga taas suurenenud.