Suur osa Reformierakonna valijaid ei kiida tegevust Tallinnas heaks

Reformierakonna ja Keskerakonna võimaliku koalitsiooni kohta küsisid uuringu läbiviijad: "Kas toetaksite Tallinnas Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsiooni?" 69 protsenti vastas "Ei" või "Pigem ei", 12 protsenti "Pigem jah" või "Jah" ning 19 protsenti vastas "Ei oska öelda".

Reformierakonna valijatest vastas 48 protsenti, et nad ei toetaks ning 24 protsenti, et nad toetaksid ja Keskerakonna valijatest vastas 57 protsenti, et nad ei toetaks ning 32 protsenti, et nad toetaksid antud koalitsiooni.

Lisaks paluti vastajatel anda hinnang erinevate erakondade tegevusele Tallinna võimukriisis.

Kui vaadata antud hinnangut erakondliku eelistuse järgi, siis Reformierakonna tegevust ei kiida heaks 44 protsenti ning kiidab heaks 40 protsenti Reformierakonna valijatest. Samal ajal SDE tegevuse kiidab heaks 74 protsenti SDE valijatest, Isamaa tegevuse kiidab heaks 76 protsenti Isamaa valijatest, Keskerakonna tegevuse kiidab heaks 91 protsenti Keskerakonna valijatest ning EKRE tegevuse kiidab heaks 84 protsenti EKRE valijatest.

Veel palus Ühiskonnauuringute Instituut vastajatel hinnata Tallinna võimukriisi keskmes olevate inimeste tegevust.

Pärtel-Peeter Pere tegevust ei kiida heaks 66 protsenti vastajatest ning neli protsenti kiidab heaks. Urmas Sõõrumaa tegevust ei kiida heaks 48 protsenti vastajatest ning 19 protsenti kiidab heaks. Jevgeni Ossinovski tegevust ei kiida heaks 52 protsenti vastajatest ning 24 protsenti kiidab heaks. Mihhail Kõlvarti tegevust ei kiida heaks 34 protsenti ning kiidab heaks 41 protsenti vastajatest.

Erakondliku eelistuse lõikes paistab silma, et 54 protsenti Reformierakonna valijatest ei kiida heaks Pärtel-Peeter Pere tegevust Tallinna võimukriisis, märkis instituut.

Norstati viis küsitluse läbi 1.-2. juulini veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1006 vastajat.