Pere ja Jaamu astuvad järgmisel nädalal tagasi

Reformierakondlasest Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere teatas, et tema ja ka teine Reformierakonna abillinnapea Viljar Jaamu esitavad ise linnapeale tagasiastumispalved. Seda, keda Reformierakond linnapea kohusetäitjana toetab, Pere ei avaldanud.

Reformierakonna liige ja veel ametis olev abilinnapea Pere saatis eelmisel neljapäeval erakonna nimel kirja pealinna võimupartneritele, milles avaldas umbusaldust linnapea Jevgeni Ossinovski jätkamisele.

Reedel teatas Reformierakond, et nende uus linnapeakandidaat on ettevõtja Urmas Sõõrumaa, kes lubas luua tehnokraatliku ja apoliitilise linnavalitsuse.

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski andis samal õhtul välja käskkirja, millega võttis Reformierakonna seniste abilinnapeade Pärtel-Peeter Pere ja Viljar Jaamu vastutusvaldkonnad enda alla. See tähendas, et need abilinnapead kaotasid oma töö. Samuti vabastati teenistusest kaks Reformierakonda kuuluvat linnaosavanemat.

Neljapäeval, 3. juulil teatas Urmas Sõõrumaa, et loobus enne kohalikke valimisi Tallinna linnapea kohale pürgimisest, kuid kandideerib sügisestel valimistel Reformierakonna nimekirjas.

Pere lisas, et olenemata Sõõrumaa loobumisest astuvad Reformierakonna abilinnapead tagasi.

"Mina esitan tagasiastumispalve järgmisel nädala ja seda teeb ka minu kolleeg Viljar Jaamu," lausus Pere ning lisas, et need peaks linnapea lauale jõudma pärast laulupidu.

Pere lisas, et Reformierakond liitub Keskerakonna umbusaldusavaldusega ning eraldiseisvat avaldust ei tee.

See tähendab, et linnavolikogu peab ühe linnavalitsuse liikmetest määrama linnapea asendajaks, sest ühise linnapeakandidaadini, kellel oleks häälteenamus, erakonnad jõudnud ei ole.

Ajakirjaniku pärimise peale, keda Reformierakond linnapea kohusetäitja valimistel toetaks, jäi Pere kidakeelseks ning ühtki nime välja ei öelnud.