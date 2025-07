Rail Baltic sai Brüsselilt juurde 295,5 miljonit eurot

Brüsseli poolt eraldatud lisarahastusest saab Läti 153,5 miljonit eurot, Eesti saab 47,1 miljonit ja Leedu saab ligi 94,9 miljonit eurot, vahendas LSM.

Läti transpordiministeerium teatas, et tegemist on olulise toetusega, mis võimaldab jätkata Leedust Salaspilsi kulgeva põhitrassi ehitust.

"Euroopa Liidu uusim rahastus võimaldab Lätil Rail Balticu põhitrassi lõunaosa ehitusega veelgi kiiremini edasi liikuda. On oluline näidata nii Läti rahvale kui ka meie kolleegidele Euroopas ja Balti riikides, et me töötame aktiivselt ühise eesmärgi nimel, luua 2030. aasta lõpuks piiriülene raudteeühendus," ütles Läti transpordiminister Atis Švinka.