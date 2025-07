Linnapea valimata jätmine võib Tallinnas esile kutsuda volikogu laiali saatmise

Reformierakonda kuuluv Tallinna linnavolikogu esimees Toomas Kruusimägi kutsus linnapea umbusaldamiseks erakorralise linnavolikogu istungi kokku järgmise nädala teisipäevaks ehk 8. juuliks. Järgmine korraline istung peaks toimuma alles augusti lõpus.

Kuigi Reformierakonna plaanitud linnapeakandidaat, ettevõtja Urmas Sõõrumaa, otsustas loobuda enne kohalikke valimisi Tallinna linnapea kohale pürgimisest, plaanib erakond siiski senist linnapead umbusaldada ning liikuda linnas valimisteni opositsiooni.

Erakorraliselt kokku kutsutud istungi päevakorras on kaks punkti: Keskerakonna ja EKRE fraktsiooni liikmete esitatud umbusalduse avaldamine Tallinna linnapeale Jevgeni Ossinovskile ja linnapea asendaja määramine.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel valib volikogu linnapeale umbusalduse avaldamisel samal istungil kas uue linnapea või määrab ühe linnavalitsuse liikmetest uue linnapea valimiseni asendajaks.

See tähendab, et asendaja peaks valima praeguste sotsiaaldemokraatide, Eesti 200 ja Isamaa abilinnapeade seast. Seda peetakse praegu kõige tõenäolisemaks variandiks. Teoreetiliselt on võimalik linnapea asendajaks määrata ka praegu kohustustest vabastatud Reformierakonna abilinnapead Pärtel-Peeter Pere või Viljar Jaamu, kes on aga lubanud ise tagasi astuda.

Seaduse järgi peab asendaja määramise juhul aga kahe kuu jooksul valima uue linnapea. Kui linnavolikogu kahe kuu jooksul linnapeale umbusalduse avaldamise päevast, ehk 8. juulist, uut linnapead valinud ei ole, loetakse volikogu tegutsemisvõimetuks. See kuupäev saabub 9. septembril.

Tegutsemisvõimetu volikogu puhul loetakse kõigi volikogu liikmete volitused ennetähtaegselt lõppenuks ning nende asemele astuks napilt kuu enne 19. oktoobril toimuvaid valimisi asendusliikmed.

See annaks hääli juurde Keskerakonnale – viimaste kohalike valimiste järel 2021. aastal on mitmed volikogu liikmed erakonnast lahkunud. Kui Tallinna volikogu 79 kohast kuulus valimiste järel Keskerakonnale 38 kohta, siis praegu on partei volikogu fraktsioonis 31 liiget.

Näiteks on volikogu liikmete seas toona Keskerakonda kuulunud, kuid vahepeal sotsisaaldemokraatidega liitunud Vladimir Svet, Tanel Kiik ja Andre Hanimägi. Isamaa ridadesse kuuluvad Jüri Ratas, Taavi Aas ning Reformierakonda Igor Gräzin ning Jaanus Riibe. Fraktsioonituna on volikogu liige Tõnis Mölder.

Ühe variandi kohaselt saab Ossinovski vahetult enne teisipäevast umbusaldamist ise linnapea ametist tagasi astuda. Ka sellisel juhul peab volikogu valima uue linnapea.

Kolmanda variandina saab Reformierakond võtta vastu Ossinovski pakkumise linnavalitsusse tagasi minna ning 19. oktoobril toimuvate valimisteni koos edasi valitseda.

Samuti võivad opositsioonierakonnad leida uue linnapeakandidaadi, keda on valmis ühiselt toetama.