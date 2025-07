WSJ: Trumpi tollipoliitikat ootab ees otsustav nädal

Trump on viimase kahe nädala jooksul saavutanud mitu suurt võitu. Ka viimased tööturu andmed ületasid tugevalt analüütikute ootusi, mis viitab, et USA majandus toimib endiselt hästi. Trump püüab nüüd hoogu ära kasutada ning keskendub kaubanduslepingute sõlmimisele.

Trump kinnitas hiljuti, et alates esmaspäevast hakatakse teistele riikidele saatma esimesi kirju, mis puudutavad tariife ja kaubanduslepinguid. Trump ütles, et uued tollimäärad võivad ulatuda 10-70 protsendini.

Trump ütles, et sel nädalal võidakse välja saata ligi tosinkond kirja. Rahandusminister Scott Bessent võttis pühapäeval leebema tooni ning ütles, et kirjad sisaldavad veel üht tähtaega.

"President Trump saadab mõnele meie kaubanduspartnerile kirja, milles öeldakse, et kui te asjaga edasi ei lähe, siis 1. augustil naasete oma 2. aprilli tariifide tasemele," ütles Bessent telekanalile CNN.

Trump kehtestas aprilli alguses kaitsetollid baastariifiga 10 protsenti kõigile maailma riikidele. Mitmed riigid said ka lisatolle, näiteks Euroopa Liidule kavatses Trump kehtestada 20-protsendilise imporditolli. Veidi hiljem pani Trump lisatollide jõustamise pausile ja hakkas pidama kaubanduskõnelusi. See paus peaks lõppema 9. juulil.

Riikliku majandusnõukogu direktor Kevin Hassett ütles eelmisel pühapäeval, et Trumpi administratsioon kavatseb enne kolmapäevast tähtaega sõlmida mitmeid kaubanduslepinguid. Seni on aga sõlmitud vaid kolm lepingut.

The Wall Street Journal kirjutab, et Trump võib järgmisena keskenduda Indiale. Trump ise väitis hiljuti, et tema hinnangul on tehing Indiaga peaaegu lõpule viidud. Eelmisel nädalal viibis Washingtonis ka India välisminister Subrahmanyam Jaishankar.