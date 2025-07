Kõlvart: Tallinna koalitsiooni ainus saavutus on munitsipaaltsirkus

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart leiab, et Tallinna võimu ümber toimuvat on kurb vaadata ning sügiseste valimiste järel on Keskerakond valmis vajadusel läbi rääkima kõigiga. Sotsiaaldemokraatidega läbirääkimiste pidamise eelduseks oleks, et laua taga ei istuks Jevgeni Ossinovski.

Esmaspäeval kogunenud Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatus ja volikogu otsustasid jätkata tööd Tallinna linnavalitsuses ja Keskerakonna sisse antud linnapea umbusaldamisel mitte osaleda.

"Kui varem ma olen alati rääkinud, et see koalitsioon ei ole midagi saavutanud, ei ole midagi kirja panna, siis tänaseks üks saavutus on olemas – nimelt on loodud üks uus asutus ja see on munitsipaaltsirkus," ütles Kõlvart.

Keskerakonna juhi sõnul ei teinud kannapööret vaid reformierakondlased, vaid ka sotsiaaldemokraadid.

"Oli kurb vaadata, kuidas lugupeetud härra linnapea tuli välja avaldusega, et Reformierakonna osalus koalitsioonis ja linnavalitsuses oli alati problemaatiline ja nüüd näeme, et võib-olla isegi kuritegelik ja siis juba mõne tunni pärast ütleb, et ootab Reformierakonna esindajat linnavalitsusse tagasi. Eks see on see poliitika, mida oleme viimased poolteist aastat Tallinnas näinud," rääkis Kõlvart.

Küsimusele, kas Reformierakond üritas ehitada üles ka koostööd Keskerakonnaga, et minna valimistele vastu koalitsioonis, vastas Kõlvart, et on mõne kuu eest Reformierakonna esimehega kohtunud, aga kohtunud ka teiste erakondade juhtidega.

"Mina küll ei näe, et Reformierakond oleks huvitatud tegema mingit kontseptuaalset koostööd Keskerakonnaga. Kas nad olid valmis päriselt olema opositsioonis järgmised kolm kuud või koos EKRE ja Keskerakonna häältega kehtestama tasuta lasteaeda, seda mul on raske kommenteerida. Tõenäoliselt see varuplaan oli. Aga paistab, et nad suutsid enda käitumisega sellisel viisil koalitsiooni sees enda vajadusi läbi rääkida," ütles Kõlvart.

Kas Reformierakond on oma mainet võimutüliga kahjustanud, otsustab Kõlvarti sõnul lõppkokkuvõttes siiski valija. "Kui tegime Keskerakonna poolt tasuta lasteaia ettepaneku, ei arvanud, et meie ettepanekust tekib selline poliitiline show. See oli tavaline opositsiooni käitumine, ettepanek, mida oleme teinud ka eelmisel aastal."

Kõlvart leiab, et viimase pooleteise aasta linnajuhtimisest on kaotanud kõik linnaelanikud ning probleeme on igas valdkonnas.

Kõlvart märkis, et kõik erakonnad hirmutasid Tallinna elanikke, et kolm kuud enne valimisi tuleb pealinnas võimule Keskerakond, millega valimiste järel aga koostööd ei välistata.

"Milline tuleb koalitsioon peale valimisi, tõenäoliselt see hakkab sõltuma palju matemaatikast. Kahjuks ei saa välistada ka sellist stsenaariumit, kus kolm või neli erakonda jälle teevad samalaadse koalitsiooni ja me näeme jällegi korralagedust ja ebakompetentsust ka edaspidi," rääkis ta.

Küsimusele, kas kui Keskerakond ja EKRE peaksid peale valimisi saavutama Tallinna volikogus enamuse, on nad valmis linna koos valitsema, vastas Kõlvart, et nad ei välista koostööd ühegi erakonnaga.

"Ma arvan, et tulla võimule ei ole täna ainult Keskerakonna soov, vaid kohustus," ütles ta, korrates, et pealinnas valitseb korralagedus.

Kõlvart märkis, et sotsiaaldemokraatidega oleks koostöö raske, aga läbi rääkida saab alati. "Tõenäoliselt peaks see tähendama, et seal laua taga ei istu kas Ossinovski või Kõlvart."