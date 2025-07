USA president Donald Trump ütles esmaspäeval, et Ühendriigid saadavad Ukrainale rohkem relvi.

Oluline teisipäeval, 8. juulil kell 6.35:

- Trump: USA saadab Ukrainale rohkem relvi;

- Deepstate: Vene väed liiguvad Zaporižžjas ja Donetskis edasi.

Trump: USA saadab Ukrainale rohkem relvi

USA president Donald Trump ütles esmaspäeval, et Ühendriigid saadavad Ukrainale rohkem relvi.

"Me peame saatma rohkem relvi – peamiselt kaitseotstarbelisi relvi," kinnitas Trump ajakirjanikele Valges Majas.

"Nad saavad väga, väga rängalt pihta," ütles Trump Ukraina kohta ja märkis, et ei ole rahul Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga.

Eelmisel nädalal selgus, et USA peatas osa lubatud relvade tarnetest Ukrainale.

Esmaspäeval kommenteeris relvatarnete peatamist ka Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt. Tema sõnul oli tegemist olemasolevate relvade tavapärase ülevaatusega

"Tegemist oli Pentagoni standardse ülevaatusega kõikide relvade, kogu abi ja kogu toetuse osas, mida Ühendriigid pakuvad kõikidele riikidele ja piirkondadele üle maailma, mitte ainult Ukrainale," ütles Leavitt.

Leavitt lisas, et kui praegune kaitseminister Pete Hegseth ametisse astus, siis andis ta Pentagonile korralduse see ülevaatus läbi viia.

Trumpi eriesindaja Ukrainas Keith Kellogg plaanib aga väidetavalt sel nädalal külastada Roomat. Ta osaleb Ukraina taastamise konverentsil (URC 2025) ja kohtub ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

Deepstate: Vene väed liiguvad Zaporižžjas ja Donetskis edasi

Rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud teatasid, et Vene väed liiguvad Zaporižžjas edasi ja on seal jõudnud Kamianske asula lähedale. Analüütikud teatasid, et Vene väed liiguvad ka Donetski suunal aeglaselt edasi, vahendas Ukrainska Pravda.