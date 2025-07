Tartu meerikandidaadid ei toeta Keskerakonna tasuta ühistranspordi ideed

Tartu linnas on ühistranspordi kasutamine praegu tasuta üksikutele gruppidele, näiteks 65-aastastele ja vanematele, aga ka puudega inimestele. Sügisel toimuvate kohalike omavalitsuste valimiste eel ütles Keskerakonna Tartu linnapeakandidaat Anneli Ott, et ühistransport peaks sarnaselt pealinnaga olema ka Tartus kõikidele linlastele tasuta.

"Seda küll peetakse hästi tihti selliseks populistlikuks loosungiks, aga samas me näeme, et Tallinnas on see töötanud, see on toonud Tallinnasse inimesi juurde, see on inimese igapäevaelu logistikat lihtsustanud, võib-olla ka teatud osas isikliku auto vajadust igapäev kasutada vähendanud," selgitas Ott.

EKRE Tartu linnapeakandidaat Merike Lumi ei poolda ideed täiesti tasuta ühistranspordist. Küll aga võiks tasuta sõiduvõimalus laieneda Tartus kõikidele kooliskäivatele Tartu lastele, sõnas Lumi.

Sotsiaaldemokraatide Tartu linnapeakandidaat Elo Kiivet ütles samuti, et kõik inimesed tausta ühistranspordi võimalust Tartus ei vaja - tasuta võiks Kiiveti sõnul ühistransport olla Tartus aga noortele.

"Meil on piisavalt head süsteemid, mis aitavad neid, kellel on tõesti muul põhjusel vaja tuge, siis nemad saavad seda teiste toetuste kaudu. Aga noored on riskigrupp. Tartu on ülikoolilinn ehk noortele võiks küll see laieneda," rääkis Kiivet.

Isamaa Tartu linnapeakandidaadi Tõnis Lukase sõnul on ühistranspordi juures kõige tähtsam aga teenuse kvaliteet.

"Kui me teeme ta tasuta, siis ei jõua selle eest maksta linnakassast ja siis jääb neid liine harvemaks ja siis me ei lahenda ju põhiküsimust. Nii et seal on õhkõrn piir tegelikult populismi ja tegeliku elu vahel ja me ei taha seda piiri ületada. Nii et praegu meil lubadust tasuta ühistranspordiks Tartu linnas ei ole," kinnitas Lukas.

Ka reformierakondlane, praegune linnapea Urmas Klaas peab kõige tähtsamaks ühistranpsordi arendamist - eelkõige tuleks otsida võimalusi linna bussiliinide pikendamiseks naaberomavalitsustesse. See kõik vajab aga Klaasi sõnul ka rahalist investeeringut.

"Omaosalus pileti näol igal juhul on oluline, et see säilub ja linn panustab siis linna ühisest rahakotist sinna juurde. Aga oluline on ühistransporti arendada veelgi paremaks," ütles Klaas.

Ka Eesti 200 Tartu linnapeakandidaat Kristina Kallas tasuta ühistransporti ei usu.

"Sellist populismi me oleme siin Eestis piisavalt harrastanud, mille tulemuseks on see, et me kõik ägame maksutõusude all. Tasuta ühistransport Tartu linnas tähendab tõenäoliselt tuleviks Tartu elanikele maamaksutõusu, sest millegagi tuleb kompenseerida seda," kommenteeris Kallas.