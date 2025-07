Prantsuse politsei otsis läbi Le Peni partei peakorteri

Le Peni partei Rahvusliku Kogu (RN) ametlik juht Jordan Bardella teatas, et politsei tegi reidi peakorterisse, mille käigus konfiskeeriti dokumente ja raamatupidamisega seotud andmeid. Bardella leidis, et tegemist oli poliitilise rünnakuga.

"Kõik hiljutiste piirkondlike, presidendi- ja parlamendikampaaniate toimikud, kogu partei valimistegevus, on täna kohtusüsteemi käes," teatas Bardella.

Prantsusmaa prokuratuur uurib süüdistusi, milles väidetakse, et RN rahastas oma viimaseid valimiskampaaniaid ebaseaduslike laenude abil. Prokuratuur teatas, et kolmapäevane läbiotsimine oli osa uurimisest, vahendas Financial Times.

Toetajate laenud pole Prantsusmaal ebaseaduslikud, laen tuleb aga maksta intressiga viie aasta jooksul tagasi. Toetuse suurusele on kehtestatud ka piirmäär.

Prantsuse pangad ei taha populistide toetada, seetõttu on RN palunud oma toetajatel osaleda niiöelda patriootlikes laenuprogrammides. Toetajad panustavad siis RN-i kampaaniasse vähemalt 500 euroga, mis hiljem tuleb intressiga tagasi maksta.

Prokurörid uurivad, kas mõned neist laenudest olid liiga suured ning kestsid liiga kaua. Valimiste järelevalveasutus CNCCFP kirjutas oma 2023. aasta aruandes, et RN oli maksnud tagasi 3,1 miljonit eurot 12,1 miljoni eurosest laenusummast, mille maksetähtaeg oli möödas.

Ka Bardella ise tunnistas kolmapäeval, et parteil on raskusi pankadelt laenu saamisega.

"Ükski Prantsuse pank ei tahtnud RN-le raha laenata valimiskampaaniate rahastamiseks, seega on üsna uskumatu heita parteile ette enda finantseerimist ja täiesti seaduslike laenude võtmist," ütles Bardella.

Viimane läbiotsimine toimus mõned kuud pärast seda, kui kohus oli Le Peni kelmuses süüdi mõistnud. Kohus määras Le Penile viieaastase kandideerimiskeelu, viimane vaidlustas otsuse ning apellatsioonikohus lubas kaasuse osas otsuse teha järgmise aasta suveks.

Prantsusmaa presidendivalimised toimuvad 2027. aastal ning tema jaoks soodsa otsuse korral saaks Le Pen valimistel osaleda.