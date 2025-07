Kolm hanget kukkus läbi ja Tallinn hakkas vanu busse rekonstrueerima

Tallinna ühistranspordiettevõttel Tallinna Linnatransport (TLT) kukkus läbi juba kolmas hange uute gaasibusside ostmiseks ning kuivõrd busse on puudu, rekonstrueeritakse 70 diiselbussi. Busside ostmiseks on turul olukord muutunud keeruliseks, ütles TLT juht Kaido Padar.

Tallinna linnavalitsus kiitis sel nädalal heaks TLT-ga sõlmitud sõitjateveo lepingu muudatuse, mis lubab TLT-l kasutada ka kuni 20-aasta vanuseid busse. Enne muudatust oli TLT-l lepingu järgi luba kasutada kuni 14-aasta vanuseid busse.

Muudatuse põhjuse taga on ebaõnnestunud hanked uute gaasibusside ostuks, märgiti linnavalitsuse otsuse seletuskirjas. Hiljuti ebaõnnestus järjekorras juba kolmas hange. Et busse on puudu, käis TLT välja idee, et nad ehitavad uueks vanemad diiselbussid, täpsemalt 70 sellist bussi. Nende busside vanus on praegu 13 kuni kaheksa aastat.

Kolm hanget on tõesti ebaõnnestunud ja neljas on juba välja kuulutatud, aga see ei ole ainus põhjus, miks diiselbusse uueks ehitatakse, ütles ERR-ile TLT juht Kaido Padar.

Padari sõnul on viimaste aastate kriiside pealt õpitud, et bussipark peab olema mitmekesine, et tagada toimepidevus: olemas peavad olema nii elektri-, gaasi- kui ka diiselbussid. Kuivõrd ükski poliitik ei soovi praegu teha otsust, et juurde osta diiselbusse, pikendatakse olemasolevate eluiga.

Hangete ebaõnnestumise taga on samuti põhjuseid mitu: Euroopa tootjaid, kes suudaks mõistlikku tarneaega pakkuda, on vähemaks jäänud ning pakkujad on enamasti Hiinast, Indiast ja Türgist. Hiinast ostmine on aga praegu välistatud.

"Suured (Euroopa) kontsernid) teevad praegu sõjatööstusele, ja tarneaeg on muutunud uskumatult pikaks," ütles Padar.

Kui veel mõni aasta tagasi oli tavapäraseks tarneajaks kaheksa kuni kümme kuud, siis nüüd poolteist aastat ehk kuni kaks korda pikem. Lisaks soovivad tootjad pahatihti muuta hankes tehnilisi nõudmisi bussidele, kuid TLT pole nõus järeleandmisi tegema.

Kõik see on viinud selleni, et kolmandale gaasibusside hankele ei tulnud ühtki pakkumist. Osta soovib TLT 30 bussi, optsiooniga veel 60 bussi ostuks.

Rekonstrueerimine on viis korda odavam

Diiselbusside rekonstrueerimisel saab nende eluiga pikendada viis kuni seitse aastat.

Kuigi vanade busside eluea pikendamine pole lõpmatult jätkusuutlik lahendus, siis majanduslikult on see kasulikum kui uute busside ostmine: ühe uue tavabussi hind on ligikaudu 350 000 eurot, bussi rekonstrueerimise kulu aga ligikaudu 70 000 eurot ehk vahe on viiekordne.

Padari sõnul ei tähenda ebaõnnestunud hanked, et bussivedu seisma jääks. "Meil on ülekate 100 bussi," ütles ta.

"Kaks MAN-i diiselbussi on juba rekonstrueeritud ning tulemus on olnud väga hea," märkis Padar. 70 bussi rekonstrueerimine peaks maksimaalselt maksma 5,2 miljonit eurot. Juurde on selleks palgatud kümme inimest.

"Maailm ongi muutunud," ütles Padar tarneaegade muutumise kohta: ka uute trollide saabumine võtab kauem aega, kui eeldati: turu-uuring ütles, et tarneaeg on praegu 12 kuud, tegelikkuses läheb Škodal trollide tarnimiseks 18 kuud. Esimesed trollid saabuvad praeguse teadmise järgi Tallinna järgmise aasta märtsis.

Tallinna ja TLT aastani 2034 kehtiv sõitjateveo muudetud leping näeb ette, et bussi (väljaarvatud elektribuss ja rekonstrueeritud buss) keskmine vanus on kuus aastat ja maksimaalne vanus 14 aastat; rekonstrueeritud bussil maksimaalne vanus 20 aastat; trollil keskmine vanus 10 aastat ja maksimaalne vanus 20 aastat; trammil keskmine vanus 15 aastat ja maksimaalne vanus 35 aastat.

TLT-l on praegu 557 bussi (diiselbusse 192), argipäeviti on liikluses ligi 460 bussi. Busside keskmine vanus on 5,4 aastat.