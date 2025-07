USA senat kiitis heaks ringhäälingu ja välisabi ulatuslikud kärped

Senatis on vabariiklastel 53-47 enamus, eelnõu sai 51 poolthäält ja 48 vastuhäält. Kaks vabariiklasest senaatorit hääletasid eelnõu vastu, demokraadist senaator Tina Smith hääletusel ei osalenud.

Eelnõu kohaselt jääb rahvusringhäälingu korporatsioon (CPB) järgmise kahe aasta jooksul ilma 1,1 miljardist dollarist. See on kogu toetus, mille CPB peaks järgmisel kahel eelarveaastal valitsuselt saama.

CPB kaudu saavad föderaaltoetusi ka raadioringhääling NPR ja ringhääling PBS. Vabariiklased samas süüdistavad NPR-i ja PBS-i kallutatuses ning leiavad, et meediaväljaanded ei suuda olla erapooletud. Seetõttu otsustas Trumpi administratsioon föderaaltoetuse ringhäälingutelt ära võtta.

Senat kiitis Valge Maja eelnõu heaks ning nüüd jõuab see esindajatekotta. Ka seal on vabariiklastel napp enamus.

Nii NPR kui ka PBS on varem öelnud, et Trumpi administratsiooni sammud avaldavad laastavat mõju nendele ameeriklastele, kes loodavad nende kaudu hankida usaldusväärseid uudiseid.

Texase osariigi vabariiklasest senaator Ted Cruz aga rääkis, et mõlemad ringhäälingud on vasakpoolsete aktivistide poolt üle võetud ning leidis, et maksumaksjad ei peaks neid kanaleid enam rahastama.