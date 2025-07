Prokuratuur läheb politseijuhtide asjaga riigikohtusse

Prokuratuur pöördub endiste kõrgete politseiametnike Eerik Heldna, Elmar Vaheri ja Aivar Alavere rotatsiooniasjas riigikohtusse, viidates, et mitmed olulised tõendid on jäänud tähelepanuta. Riigiprokuratuur on jätkuvalt seisukohal, et süüdistuses kirjeldatud fiktiivse tööstaaži loomine oli seadusevastane ning sellega peteti riigilt välja eripension.