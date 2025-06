Ringkonnakohus jättis jõusse kõrgete politseijuhtide õigeksmõistva otsuse

Maakohtu lõppjäreldusega nõustunud ringkonnakohus asus seisukohale, et prokuratuuri vastuväited ei ole õiguslikult põhjendatud ja osaliselt olid need ka tõendamata.

Eerik Heldna rotatsiooni ja ametisse nimetamise kohta politsei- ja piirivalveametis (PPA) leidis ringkonnakohus, et prokuratuuri seisukoht näilikkusest pole õige. Ei ole tõendatud, et Eerik Heldna ei soovinud PPA-sse naasta, märkis kohus. Ringkonnakohus rõhutas, et maakohus hindas kõiki tõendeid korrektselt.

Maakohus mõistis märtsis Aivar Alavere, Eerik Heldna ja Elmar Vaheri neile etteheidetavates kuritegudes õigeks.

Prokuratuur heitis neile ette, et nad korraldasid Heldna näilise rotatsiooni PPA-sse, et võimaldada talle tulevikus politseipensioni saamine. Kohus leidis, et rotatsioon oli seaduspärane, sest selle eesmärgiks võis olla üksnes ametniku pädevuse ja motivatsiooni suurendamine. Tõendid ei kinnitanud, et Heldna ei kavatsenud tulevikus PPA-s töötada ega et käskkirjad oleksid olnud võltsitud, leidis maakohus.

Maakohus mõistis Alaverele õigusabikuludena välja 14 178 eurot, Heldnale 23 307 eurot ja Vaherile 19 839 eurot.

Heldna kasuks mõistis kohus välja alates 8. maist. 2023 kuni 7. maini. 2024 politsei- ja piirivalveametist kõrvaldamise ja avaliku võimu teostamise õiguse peatamise tõttu saamata jäänud netotöötasu 40 protsendi ulatuses ehk kogusummas 9314,80 eurot.