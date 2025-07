Trump kaebas WSJ-i Epsteiniga seotud loo pärast kohtusse

Trump nõuab Miami kohtusse esitatud hagiga vähemalt kümne miljardi dollari suurust kahjutasu.

Trump esitas hagi päev pärast seda, kui oli ähvardanud WSJ-i kohtusse anda seoses looga väidetavast kohatust kirjast seksuaalkurjategijast ärimehele Jeffrey Epsteinile.

Väljaande väitel olevat kirjas olnud joonistus alasti naisest.

USA meedias kiiresti levinud artikkel väidab, et Trumpi allkirjaga kiri Epsteinile oli osa 2003. aastal Epsteini 50. sünnipäevaks koostatud kirjade kogumikust. Ajaleht kirjutas, et vaatas kirja üle, kuid ei avaldanud sellest pilti.

Epstein tegi 2019. aasta augustis vanglas enesetapu enne, kui jõuti alustada kohtuprotsessi tema vastu.

Trump eitab kirja kirjutamist, nimetades lugu "valeks, pahatahtlikuks ja laimavaks".

"Ma ütlesin Rupert Murdochile, et see on pettus ja ta ei tohiks seda võltsitud lugu avaldada. Aga ta avaldas selle ja nüüd kavatsen ma tema ja ta kolmanda järgu ajalehe kohtusse kaevata," teatas Trump.

Ajalehe Wall Street Journal omanik Dow Jones lubas reedel kaitsta end jõuliselt president Donald Trumpi esitatud laimuhagi vastu.

"Meil on täielik usaldus meie uudise täpsuse vastu ning kaitseme end jõuliselt iga kohtuasja eest," ütles Dow Jonesi pressiesindaja mõni tund peale presidendi esitatud hagi.

Epstein ise oli laia profiiliga miljardär, kes suhtles omal ajal rahvusvaheliselt tuntud ja väärikate inimestega. Aastaid levisid väited, et ta kasutas nimekirja, et šantažeerida nii kuulsaid ja rikkaid inimesi.

Hiljuti teatasid aga USA võimud, et Epsteini nimekirja polegi olemas ning pole ka tõendeid, et seksuaalkurjategija Epstein üritas kedagi šantažeerida. Justiitsministeerium teatas, et uurimise käigus ei leitud täiendavaid dokumente, mille avalikustamine oleks õigustatud.

Trump samas lubas valimiskampaania ajal korduvalt, et avaldab Epsteini kliendinimekirja. Nii Trumpi vastased kui ka toetajad kahtlustavad nüüd võime Epsteini kuritegude kinnimätsimises.

Erinevad vandenõuteooriad koguvad hoogu ning hiljuti kritiseeris Trump isegi oma pooldajaid.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutas, et pärast Epsteiniga seotud loo avaldamist nõudis Trump täiendavate dokumentide avalikustamist, mis on seotud süüdimõistetud seksuaalkurjategija Epsteini uurimisega. Trump ütles, et andis justiitsminister Pam Bondile korralduse esitada kohtu nõusolekul kõik asjakohased tunnistused.

Mõned MAGA-liikumise staarid ja kuulsad vandenõuteoreetikud nõuavad ka Bondi vallandamist. Trump seisab aga kindlalt oma justiitsministri selja taga ja avaldab talle järjepidevalt toetust.

Kolmapäeval vallandas justiitsministeerium New Yorgi lõunaringkonna föderaalprokuröri Maurene Comey, kes töötas Epsteini ja tema kaaslase Ghislaine Maxwelli juhtumitega. 2024. aastal esitas Comey föderaalkohtule avalduse, milles palus kohtunikul keelduda Epsteiniga seotud dokumentide avalikustamisest. Kohtunik lükkas taotluse tagasi.

Maurene Comey ise on Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) endise juhi James Comey tütar. Trump samas kritiseeris oma esimesel ametiajal FBI tegevust ning 2017. aastal jäi Comey oma kohast ilma. Comey nimetas 2013. aastal ametisse ekspresident Barack Obama.